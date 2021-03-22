https://ria.ru/20210322/dollar-1602274359.html
Политолог Суздальцев оценил слова Лаврова об уходе России от доллара
Политолог Суздальцев оценил слова Лаврова об уходе России от доллара
Вопрос о переустройстве международного финансового порядка давно назрел, рассказал RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:17
2021-03-22T11:17
2021-03-22T11:17
россия
андрей суздальцев
сергей лавров
высшая школа экономики (вшэ)
китай
вашингтон (город)
сша
доллар
рубль
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вопрос о переустройстве международного финансового порядка давно назрел, рассказал RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.Он отметил, что отказ от использования американской валюты — это одна из вершин достижения экономической самодостаточности как России, так и ее партнеров.Он также выразил уверенность, что рубль в конечном счете станет не только широко конвертируемой валютой, но и резервной. Это позволит России выйти на новый уровень отношений с партнерами и не зависеть от решений Соединенных Штатов.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что риски санкций со стороны США нужно снизить через переход к расчетам в национальных или других валютах, альтернативных доллару. Кроме того, он высказался о необходимости укреплять самостоятельность страны из-за попыток Вашингтона ограничить возможности технологического развития как России, так и Китая.
https://ria.ru/20210321/dollary-1602163158.html
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россия, андрей суздальцев, сергей лавров, высшая школа экономики (вшэ), китай, вашингтон (город), сша, доллар, рубль, экономика