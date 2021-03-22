https://ria.ru/20210322/dollar-1602274359.html

Политолог Суздальцев оценил слова Лаврова об уходе России от доллара

Политолог Суздальцев оценил слова Лаврова об уходе России от доллара

Вопрос о переустройстве международного финансового порядка давно назрел, рассказал RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:17

2021-03-22T11:17

2021-03-22T11:17

россия

андрей суздальцев

сергей лавров

высшая школа экономики (вшэ)

китай

вашингтон (город)

сша

доллар

рубль

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вопрос о переустройстве международного финансового порядка давно назрел, рассказал RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.Он отметил, что отказ от использования американской валюты — это одна из вершин достижения экономической самодостаточности как России, так и ее партнеров.Он также выразил уверенность, что рубль в конечном счете станет не только широко конвертируемой валютой, но и резервной. Это позволит России выйти на новый уровень отношений с партнерами и не зависеть от решений Соединенных Штатов.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что риски санкций со стороны США нужно снизить через переход к расчетам в национальных или других валютах, альтернативных доллару. Кроме того, он высказался о необходимости укреплять самостоятельность страны из-за попыток Вашингтона ограничить возможности технологического развития как России, так и Китая.

https://ria.ru/20210321/dollary-1602163158.html

россия

китай

вашингтон (город)

сша

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россия, андрей суздальцев, сергей лавров, высшая школа экономики (вшэ), китай, вашингтон (город), сша, доллар, рубль, экономика