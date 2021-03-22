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Политолог Суздальцев оценил слова Лаврова об уходе России от доллара
Политолог Суздальцев оценил слова Лаврова об уходе России от доллара
Вопрос о переустройстве международного финансового порядка давно назрел, рассказал RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:17
2021-03-22T11:17
россия
андрей суздальцев
сергей лавров
высшая школа экономики (вшэ)
китай
вашингтон (город)
сша
доллар
рубль
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вопрос о переустройстве международного финансового порядка давно назрел, рассказал RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.Он отметил, что отказ от использования американской валюты — это одна из вершин достижения экономической самодостаточности как России, так и ее партнеров.Он также выразил уверенность, что рубль в конечном счете станет не только широко конвертируемой валютой, но и резервной. Это позволит России выйти на новый уровень отношений с партнерами и не зависеть от решений Соединенных Штатов.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что риски санкций со стороны США нужно снизить через переход к расчетам в национальных или других валютах, альтернативных доллару. Кроме того, он высказался о необходимости укреплять самостоятельность страны из-за попыток Вашингтона ограничить возможности технологического развития как России, так и Китая.
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россия, андрей суздальцев, сергей лавров, высшая школа экономики (вшэ), китай, вашингтон (город), сша, доллар, рубль, экономика

Политолог Суздальцев оценил слова Лаврова об уходе России от доллара

11:17 22.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вопрос о переустройстве международного финансового порядка давно назрел, рассказал RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.
Он отметил, что отказ от использования американской валюты — это одна из вершин достижения экономической самодостаточности как России, так и ее партнеров.
"Если мы говорим об уходе, допустим, от доллара, значит, мы должны прийти к какой-то другой конвертируемой валюте, которую можно резервировать, то есть резервной валюте", — пояснил он.
Он также выразил уверенность, что рубль в конечном счете станет не только широко конвертируемой валютой, но и резервной. Это позволит России выйти на новый уровень отношений с партнерами и не зависеть от решений Соединенных Штатов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что риски санкций со стороны США нужно снизить через переход к расчетам в национальных или других валютах, альтернативных доллару. Кроме того, он высказался о необходимости укреплять самостоятельность страны из-за попыток Вашингтона ограничить возможности технологического развития как России, так и Китая.
Доллары - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 01:11
Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
 
РоссияАндрей СуздальцевСергей ЛавровВысшая школа экономики (ВШЭ)КитайВашингтон (город)СШАдолларРубльЭкономика
 
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