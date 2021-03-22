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https://ria.ru/20210322/dogovor-1602243536.html
Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, заключенный 20 лет назад, выполняется, вскоре он будет автоматически продлен на... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T01:36
2021-03-22T01:36
россия
цзян цзэминь
сергей лавров
владимир путин
москва
китай
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, заключенный 20 лет назад, выполняется, вскоре он будет автоматически продлен на пятилетний срок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был подписан президентом России Владимиром Путиным и председателем Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминем в Москве 16 июля 2001 года.По его оценке, документ заложил политический и юридический фундамент для формирования между нашими странами отношений нового типа – всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия."Динамичное сотрудничество, характеризующее наши связи за последние 20 лет, говорит о том, что Договор успешно прошел проверку временем и зафиксированные в нем обязательства свято выполняются", - заявил Лавров.Министр иностранных дел РФ сообщил также, что учитывая, что в этом году, 16 июля, будет отмечаться двадцатилетие договора, готовится специальный документ – совместное заявление лидеров, посвященное этому юбилею.Лавров напомнил также, что договор был ратифицирован 28 февраля 2002 года."Мы исходим из того, что когда в феврале 2022 года наступит двадцатилетие вступления в силу Договора, он, в соответствии со статьей 25, будет автоматически продлен на очередной пятилетний период", - заявил Лавров.
https://ria.ru/20210322/kitay-1602243375.html
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россия, цзян цзэминь, сергей лавров, владимир путин, москва, китай, в мире

Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен

01:36 22.03.2021
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время видеоконференции отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время видеоконференции отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, заключенный 20 лет назад, выполняется, вскоре он будет автоматически продлен на пятилетний срок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был подписан президентом России Владимиром Путиным и председателем Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминем в Москве 16 июля 2001 года.

"Связи между КНР и РФ характеризуются нашими руководителями и гражданами как лучшие за всю историю двусторонних отношений. Думаю, это абсолютно заслуженная, справедливая характеристика. В значительной степени эти связи вышли на такой беспрецедентный уровень благодаря договору", - заявил Лавров в интервью китайским СМИ, данным накануне визита министра в Китай.

По его оценке, документ заложил политический и юридический фундамент для формирования между нашими странами отношений нового типа – всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
"Динамичное сотрудничество, характеризующее наши связи за последние 20 лет, говорит о том, что Договор успешно прошел проверку временем и зафиксированные в нем обязательства свято выполняются", - заявил Лавров.
Министр иностранных дел РФ сообщил также, что учитывая, что в этом году, 16 июля, будет отмечаться двадцатилетие договора, готовится специальный документ – совместное заявление лидеров, посвященное этому юбилею.
Лавров напомнил также, что договор был ратифицирован 28 февраля 2002 года.
"Мы исходим из того, что когда в феврале 2022 года наступит двадцатилетие вступления в силу Договора, он, в соответствии со статьей 25, будет автоматически продлен на очередной пятилетний период", - заявил Лавров.
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РоссияЦзян ЦзэминьСергей ЛавровВладимир ПутинМоскваКитайВ мире
 
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