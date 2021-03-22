https://ria.ru/20210322/dogovor-1602243536.html

Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен

Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, заключенный 20 лет назад, выполняется, вскоре он будет автоматически продлен на... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T01:36

2021-03-22T01:36

2021-03-22T01:36

россия

цзян цзэминь

сергей лавров

владимир путин

москва

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570034745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcbbb2ce7f3309686b884546dc818e3f.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, заключенный 20 лет назад, выполняется, вскоре он будет автоматически продлен на пятилетний срок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был подписан президентом России Владимиром Путиным и председателем Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминем в Москве 16 июля 2001 года.По его оценке, документ заложил политический и юридический фундамент для формирования между нашими странами отношений нового типа – всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия."Динамичное сотрудничество, характеризующее наши связи за последние 20 лет, говорит о том, что Договор успешно прошел проверку временем и зафиксированные в нем обязательства свято выполняются", - заявил Лавров.Министр иностранных дел РФ сообщил также, что учитывая, что в этом году, 16 июля, будет отмечаться двадцатилетие договора, готовится специальный документ – совместное заявление лидеров, посвященное этому юбилею.Лавров напомнил также, что договор был ратифицирован 28 февраля 2002 года."Мы исходим из того, что когда в феврале 2022 года наступит двадцатилетие вступления в силу Договора, он, в соответствии со статьей 25, будет автоматически продлен на очередной пятилетний период", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20210322/kitay-1602243375.html

https://ria.ru/20200723/1574788794.html

россия

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цзян цзэминь, сергей лавров, владимир путин, москва, китай, в мире