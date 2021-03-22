Лавров назвал главный инструмент действий Запада
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США и страны Запада разучились применять классическую дипломатию и пользуются на международной арене только одним инструментом - санкциями, ожидая от партнеров "признания ошибок", новая администрация Белого дома проявляет те же "санкционные инстинкты", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Считаю главным инструментом действий не только США, но и Запада в целом на международной арене именно санкции. Они по большому счету разучились применять классическую дипломатию. Дипломатия – это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов. Это ровно те ценности, которые в дипломатии продвигает Российская Федерация и Китайская Народная Республика", - заявил Лавров в интервью китайским СМИ, текст которого публикует сайт МИД РФ.
Как отметил российский министр, когда разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов, "и от партнера ждут исключительно "признания своих ошибок" и согласия на выдвигаемые требования, – это не дипломатия".
"Как только наши западные партнеры, которые такими методами пользуются, встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям", - сказал он.
По словам Лаврова, новая администрация США идет по пути предшественников, проявляя "санкционные инстинкты".
"Это манеры (санкции вместо дипломатии - ред.), которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же "инстинкты", проявляемые уже новой администрацией США", - сказал Лавров.
"То, что санкции ни к чему хорошему не приводят, видно на примере Европейского союза. Он пошел по той же "дорожке", объявил санкции против Российской Федерации под вымышленным предлогом, обвиняя нас в том, что никто никогда не доказал и даже единого факта нам не предъявил", - подчеркнул глава российской дипломатии.
"Вы слышите, как европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки, а тем временем его нишу на российском рынке занимают другие страны, которые руководствуются своими национальными интересами, интересами развития своей экономики, поддержки бизнеса, а не логикой наказания кого-то за что-то", - сказал он.
Лавров подчеркнул, что "наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР – это просто неумно".
"Сейчас санкции особо остро ощущаются в развивающихся странах, в бедных странах в условиях, когда пандемия серьезно осложнила возможности государств обеспечивать нормальную жизнедеятельность своих граждан", - сказал Лавров.
Он обратил внимание на предложение генсека ООН Антониу Гуттереша и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о замораживании санкций, санкционных режимов и изъятий для товаров, необходимых для обеспечения населения в условиях коронавирусной инфекции. "Наши западные коллеги полностью проигнорировали эту инициативу, равно как они игнорировали предложение президента Российской Федерации Владимира Путина, которое он выдвинул в рамках видеосаммита "двадцатки" весной 2020 года, о том, чтобы в рамках международной торговли были созданы "зеленые коридоры", свободные от санкций и других искусственных барьеров. Мы вместе с Китайской Народной Республикой, с большим количеством других единомышленников твердо ставим этот вопрос на международных площадках, включая ООН. Там принято немало резолюций, которые объявляют нелегитимными односторонние экономические и прочие санкции, которые вводятся в обход Совета Безопасности ООН, и особенно те меры, которые имеют экстерриториальный характер", - сказал Лавров.
"Но в любом случае инициативы, направленные на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, заслуживают всяческой поддержки. В ООН Венесуэла выступила с предложением создать коалицию против односторонних принудительных мер. В организации, кстати сказать, есть специальный представитель, специальный докладчик по вопросам преодоления односторонних санкций. Докладчик выступает с очень взвешенными, объективными оценками. Такого рода инициативы должны поощряться. Мы должны сформировать максимально широкую коалицию стран, которые будут принципиально противодействовать этой незаконной практике", - сказал он.