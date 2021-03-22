https://ria.ru/20210322/diplomatiya-1602243953.html

Лавров назвал главный инструмент действий Запада

Лавров назвал главный инструмент действий Запада

США и страны Запада разучились применять классическую дипломатию и пользуются на международной арене только одним инструментом - санкциями, ожидая от партнеров... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T01:41

2021-03-22T01:41

2021-03-22T01:41

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

санкции

новые санкции сша против россии

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мишель бачелет

дональд трамп

сергей лавров

венесуэла

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США и страны Запада разучились применять классическую дипломатию и пользуются на международной арене только одним инструментом - санкциями, ожидая от партнеров "признания ошибок", новая администрация Белого дома проявляет те же "санкционные инстинкты", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Как отметил российский министр, когда разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов, "и от партнера ждут исключительно "признания своих ошибок" и согласия на выдвигаемые требования, – это не дипломатия"."Как только наши западные партнеры, которые такими методами пользуются, встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям", - сказал он.По словам Лаврова, новая администрация США идет по пути предшественников, проявляя "санкционные инстинкты"."Это манеры (санкции вместо дипломатии - ред.), которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же "инстинкты", проявляемые уже новой администрацией США", - сказал Лавров."Вы слышите, как европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки, а тем временем его нишу на российском рынке занимают другие страны, которые руководствуются своими национальными интересами, интересами развития своей экономики, поддержки бизнеса, а не логикой наказания кого-то за что-то", - сказал он.Лавров подчеркнул, что "наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР – это просто неумно".Он обратил внимание на предложение генсека ООН Антониу Гуттереша и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о замораживании санкций, санкционных режимов и изъятий для товаров, необходимых для обеспечения населения в условиях коронавирусной инфекции. "Наши западные коллеги полностью проигнорировали эту инициативу, равно как они игнорировали предложение президента Российской Федерации Владимира Путина, которое он выдвинул в рамках видеосаммита "двадцатки" весной 2020 года, о том, чтобы в рамках международной торговли были созданы "зеленые коридоры", свободные от санкций и других искусственных барьеров. Мы вместе с Китайской Народной Республикой, с большим количеством других единомышленников твердо ставим этот вопрос на международных площадках, включая ООН. Там принято немало резолюций, которые объявляют нелегитимными односторонние экономические и прочие санкции, которые вводятся в обход Совета Безопасности ООН, и особенно те меры, которые имеют экстерриториальный характер", - сказал Лавров."Но в любом случае инициативы, направленные на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, заслуживают всяческой поддержки. В ООН Венесуэла выступила с предложением создать коалицию против односторонних принудительных мер. В организации, кстати сказать, есть специальный представитель, специальный докладчик по вопросам преодоления односторонних санкций. Докладчик выступает с очень взвешенными, объективными оценками. Такого рода инициативы должны поощряться. Мы должны сформировать максимально широкую коалицию стран, которые будут принципиально противодействовать этой незаконной практике", - сказал он.

https://ria.ru/20210322/lavrov-1602243811.html

https://ria.ru/20210322/dollar-1602243045.html

https://ria.ru/20210224/lavrov-1598748507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции сша против "северного потока — 2", санкции, новые санкции сша против россии, санкции в отношении россии, мишель бачелет, дональд трамп, сергей лавров, венесуэла, оон, сша, в мире