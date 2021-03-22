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Песков рассказал, брал ли Путин на отдых ядерный чемоданчик
Песков рассказал, брал ли Путин на отдых ядерный чемоданчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об обеспечении Владимира Путина на отдыхе всем необходимым для работы оборудованием. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:46
2021-03-22T12:56
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об обеспечении Владимира Путина на отдыхе всем необходимым для работы оборудованием.Путин провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.На просьбу уточнить, были ли с собой у министра обороны аналогичные средства связи, он ответил: "Ну а как же? Естественно". Представителя Кремля также спросили, не было ли мыслей отложить поездку в Сибирь в свете недавних заявлений американских партнеров. "Никаких причин для переноса не было", - подчеркнул в ответ пресс-секретарь президента.На прошлой неделе Байден в интервью телеканалу ABC пообещал, что президент России "ответит" за "вмешательство в выборы в США". Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", президент США заявил, что считает. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. В Белом доме уклонились от прямого ответа, произойдет ли это, а позднее Байден выразил уверенность, что "в какой-то момент" поговорит с президентом России.
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков рассказал, брал ли Путин на отдых ядерный чемоданчик

12:46 22.03.2021 (обновлено: 12:56 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об обеспечении Владимира Путина на отдыхе всем необходимым для работы оборудованием.
Путин провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.

"Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой другой страны мира", - ответил Песков, говоря о наличии "ядерного чемоданчика" у Путина во время отдыха в тайге.

На просьбу уточнить, были ли с собой у министра обороны аналогичные средства связи, он ответил: "Ну а как же? Естественно".
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Представителя Кремля также спросили, не было ли мыслей отложить поездку в Сибирь в свете недавних заявлений американских партнеров. "Никаких причин для переноса не было", - подчеркнул в ответ пресс-секретарь президента.
На прошлой неделе Байден в интервью телеканалу ABC пообещал, что президент России "ответит" за "вмешательство в выборы в США". Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", президент США заявил, что считает. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. В Белом доме уклонились от прямого ответа, произойдет ли это, а позднее Байден выразил уверенность, что "в какой-то момент" поговорит с президентом России.
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