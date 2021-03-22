https://ria.ru/20210322/chemodanchik-1602295118.html

Песков рассказал, брал ли Путин на отдых ядерный чемоданчик

Песков рассказал, брал ли Путин на отдых ядерный чемоданчик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об обеспечении Владимира Путина на отдыхе всем необходимым для работы оборудованием. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:46

2021-03-22T12:46

2021-03-22T12:56

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об обеспечении Владимира Путина на отдыхе всем необходимым для работы оборудованием.Путин провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.На просьбу уточнить, были ли с собой у министра обороны аналогичные средства связи, он ответил: "Ну а как же? Естественно". Представителя Кремля также спросили, не было ли мыслей отложить поездку в Сибирь в свете недавних заявлений американских партнеров. "Никаких причин для переноса не было", - подчеркнул в ответ пресс-секретарь президента.На прошлой неделе Байден в интервью телеканалу ABC пообещал, что президент России "ответит" за "вмешательство в выборы в США". Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", президент США заявил, что считает. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. В Белом доме уклонились от прямого ответа, произойдет ли это, а позднее Байден выразил уверенность, что "в какой-то момент" поговорит с президентом России.

https://ria.ru/20210321/monetka-1602232405.html

https://ria.ru/20210320/bayden-1602109956.html

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дмитрий песков, владимир путин, политика