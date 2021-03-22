https://ria.ru/20210322/chechnya-1602398052.html

СПЧ обратился к чеченским властям из-за конфликта с "Новой газетой"

СПЧ обратился к чеченским властям из-за конфликта с "Новой газетой"

Комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере считает, что конфликт между властями Чечни и "Новой газетой" вышел за рамки допустимой дискуссии между... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T21:16

2021-03-22T21:16

2021-03-22T21:16

россия

ахмат кадыров (политик)

дмитрий песков

рамзан кадыров

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере считает, что конфликт между властями Чечни и "Новой газетой" вышел за рамки допустимой дискуссии между прессой и представителями власти, и рекомендует чеченскому правительству обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу, если у них есть претензии к газете.По мнению комиссии, если власти Чечни считают высказанные обвинения ложью, то на них надо дать подробный развернутый ответ по каждому пункту, а не "заниматься пафосными и бессодержательными" заявлениями и публичными мероприятиями, которые могут быть восприняты, как акт запугивания.Как заявляют в СПЧ, если власти Чечни считают, что "Новая газета" сознательно публикует очерняющие материалы, то комиссия рекомендует им обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Совет готов направить своих представителей для присутствия при разбирательстве этой ситуации в коллегии."Новая газета" 15 марта опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют. Песков в свою очередь подчеркнул, что любой россиянин может обратиться к Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств.В пресс-службе "Новой газеты " заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте издания опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования Кадыров назвал журналистов газеты "агентами западных служб". Сам Кадыров дал понять, что готов судиться, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.

https://ria.ru/20210320/gazeta-1602135549.html

https://ria.ru/20210320/kadyrov-1602143645.html

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россия, ахмат кадыров (политик), дмитрий песков, рамзан кадыров, общество