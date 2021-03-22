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СПЧ обратился к чеченским властям из-за конфликта с "Новой газетой"
СПЧ обратился к чеченским властям из-за конфликта с "Новой газетой"
Комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере считает, что конфликт между властями Чечни и "Новой газетой" вышел за рамки допустимой дискуссии между... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:16
2021-03-22T21:16
россия
ахмат кадыров (политик)
дмитрий песков
рамзан кадыров
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере считает, что конфликт между властями Чечни и "Новой газетой" вышел за рамки допустимой дискуссии между прессой и представителями власти, и рекомендует чеченскому правительству обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу, если у них есть претензии к газете.По мнению комиссии, если власти Чечни считают высказанные обвинения ложью, то на них надо дать подробный развернутый ответ по каждому пункту, а не "заниматься пафосными и бессодержательными" заявлениями и публичными мероприятиями, которые могут быть восприняты, как акт запугивания.Как заявляют в СПЧ, если власти Чечни считают, что "Новая газета" сознательно публикует очерняющие материалы, то комиссия рекомендует им обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Совет готов направить своих представителей для присутствия при разбирательстве этой ситуации в коллегии."Новая газета" 15 марта опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют. Песков в свою очередь подчеркнул, что любой россиянин может обратиться к Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств.В пресс-службе "Новой газеты " заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте издания опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования Кадыров назвал журналистов газеты "агентами западных служб". Сам Кадыров дал понять, что готов судиться, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.
https://ria.ru/20210320/gazeta-1602135549.html
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россия, ахмат кадыров (политик), дмитрий песков, рамзан кадыров, общество

СПЧ обратился к чеченским властям из-за конфликта с "Новой газетой"

21:16 22.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТабличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере считает, что конфликт между властями Чечни и "Новой газетой" вышел за рамки допустимой дискуссии между прессой и представителями власти, и рекомендует чеченскому правительству обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу, если у них есть претензии к газете.

"Комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека выражает крайнюю обеспокоенность конфликтом между "Новой газетой" и властями Чеченской республики. Считаем, что конфликт вышел за рамки допустимой дискуссии между прессой и представителями власти", - говорится в заявлении комиссии, опубликованном на сайте СПЧ.

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По мнению комиссии, если власти Чечни считают высказанные обвинения ложью, то на них надо дать подробный развернутый ответ по каждому пункту, а не "заниматься пафосными и бессодержательными" заявлениями и публичными мероприятиями, которые могут быть восприняты, как акт запугивания.
Как заявляют в СПЧ, если власти Чечни считают, что "Новая газета" сознательно публикует очерняющие материалы, то комиссия рекомендует им обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Совет готов направить своих представителей для присутствия при разбирательстве этой ситуации в коллегии.
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"Новая газета" 15 марта опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют. Песков в свою очередь подчеркнул, что любой россиянин может обратиться к Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств.
В пресс-службе "Новой газеты " заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте издания опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования Кадыров назвал журналистов газеты "агентами западных служб". Сам Кадыров дал понять, что готов судиться, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.
 
РоссияАхмат Кадыров (политик)Дмитрий ПесковРамзан КадыровОбщество
 
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