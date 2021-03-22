https://ria.ru/20210322/buzova-1602272493.html

"Дома поговорим": Киркоров не узнал Бузову в костюме Розовой Пантеры

"Дома поговорим": Киркоров не узнал Бузову в костюме Розовой Пантеры

В недавнем выпуске шоу "Маска" на НТВ члены жюри были шокированы, узнав, что в костюме Розовой Пантеры выступала Ольга Бузова. Певица и телеведущая немного... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:59

2021-03-22T11:59

2021-03-22T12:05

давид манукян (dava)

татьяна навка

яна рудковская

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В недавнем выпуске шоу "Маска" на НТВ члены жюри были шокированы, узнав, что в костюме Розовой Пантеры выступала Ольга Бузова. Певица и телеведущая немного обиделась, что ее никто не узнал, даже близкий друг Филипп Киркоров.По мнению исполнительницы, она дала судьям множество подсказок: сердце на спине (любимый символ Бузовой) и буйство розового цвета. Однако жюри предполагало, что под красивой маской могли быть фигуристки Аделина Сотникова или Татьяна Навка, блогер Валя Карнавал или продюсер Яна Рудковская."Почему ты не сказала?" — обратился к певице удивленный Киркоров, увидев Бузову. В свое оправдание артист отметил, что Ольга Бузова дошла до "экватора" шоу, всех обманула и "потрясающе отработала". Позже он разместил в Instagram пост, в котором еще раз похвалил свою подругу.При этом издание "СтарХит" отмечает: Филипп Киркоров изначально был против версии, что в одном из гигантских костюмов может скрываться Бузова. Он объяснял это тем, что Ольга недавно рассталась с Давидом Манукяном (Dava) и ей сейчас не до участия в телепередачах."Вряд ли она будет принимать участие в каком-то проекте. Оля в разлуке сейчас. Забыть Даву невозможно", — считал Киркоров.

https://ria.ru/20210316/stoyanov-1601437838.html

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давид манукян (dava), татьяна навка, яна рудковская, нтв (телеканал), филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ольга бузова