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https://ria.ru/20210322/buzova-1602272493.html
"Дома поговорим": Киркоров не узнал Бузову в костюме Розовой Пантеры
"Дома поговорим": Киркоров не узнал Бузову в костюме Розовой Пантеры
В недавнем выпуске шоу "Маска" на НТВ члены жюри были шокированы, узнав, что в костюме Розовой Пантеры выступала Ольга Бузова. Певица и телеведущая немного... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:59
2021-03-22T12:05
давид манукян (dava)
татьяна навка
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шоубиз
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В недавнем выпуске шоу "Маска" на НТВ члены жюри были шокированы, узнав, что в костюме Розовой Пантеры выступала Ольга Бузова. Певица и телеведущая немного обиделась, что ее никто не узнал, даже близкий друг Филипп Киркоров.По мнению исполнительницы, она дала судьям множество подсказок: сердце на спине (любимый символ Бузовой) и буйство розового цвета. Однако жюри предполагало, что под красивой маской могли быть фигуристки Аделина Сотникова или Татьяна Навка, блогер Валя Карнавал или продюсер Яна Рудковская."Почему ты не сказала?" — обратился к певице удивленный Киркоров, увидев Бузову. В свое оправдание артист отметил, что Ольга Бузова дошла до "экватора" шоу, всех обманула и "потрясающе отработала". Позже он разместил в Instagram пост, в котором еще раз похвалил свою подругу.При этом издание "СтарХит" отмечает: Филипп Киркоров изначально был против версии, что в одном из гигантских костюмов может скрываться Бузова. Он объяснял это тем, что Ольга недавно рассталась с Давидом Манукяном (Dava) и ей сейчас не до участия в телепередачах."Вряд ли она будет принимать участие в каком-то проекте. Оля в разлуке сейчас. Забыть Даву невозможно", — считал Киркоров.
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давид манукян (dava), татьяна навка, яна рудковская, нтв (телеканал), филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ольга бузова

"Дома поговорим": Киркоров не узнал Бузову в костюме Розовой Пантеры

11:59 22.03.2021 (обновлено: 12:05 22.03.2021)
 
© НТВ/YoutubeСкриншот телепередачи "Маска" на НТВ
Скриншот телепередачи Маска на НТВ - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© НТВ/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В недавнем выпуске шоу "Маска" на НТВ члены жюри были шокированы, узнав, что в костюме Розовой Пантеры выступала Ольга Бузова. Певица и телеведущая немного обиделась, что ее никто не узнал, даже близкий друг Филипп Киркоров.
По мнению исполнительницы, она дала судьям множество подсказок: сердце на спине (любимый символ Бузовой) и буйство розового цвета. Однако жюри предполагало, что под красивой маской могли быть фигуристки Аделина Сотникова или Татьяна Навка, блогер Валя Карнавал или продюсер Яна Рудковская.
"Почему ты не сказала?" — обратился к певице удивленный Киркоров, увидев Бузову.

"Мы с тобой дома поговорим, Филипп! — ответила ему Ольга. — Как ты меня, свою музу, свою девочку, свою принцессу не узнал после всех подсказок?"

В свое оправдание артист отметил, что Ольга Бузова дошла до "экватора" шоу, всех обманула и "потрясающе отработала". Позже он разместил в Instagram пост, в котором еще раз похвалил свою подругу.

"Моя любимая Бузяндра! Моя любимая Розовая Пантера, ты всегда умеешь удивлять! Даже в "Маске". Я испытал настоящий шок, когда увидел тебя под маской Розовой Пантеры. Моя любимая девочка, браво!" — написал певец.

При этом издание "СтарХит" отмечает: Филипп Киркоров изначально был против версии, что в одном из гигантских костюмов может скрываться Бузова. Он объяснял это тем, что Ольга недавно рассталась с Давидом Манукяном (Dava) и ей сейчас не до участия в телепередачах.
"Вряд ли она будет принимать участие в каком-то проекте. Оля в разлуке сейчас. Забыть Даву невозможно", — считал Киркоров.
Кадр из шоу Маска на канале НТВ - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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ШоубизДавид Манукян (Dava)Татьяна НавкаЯна РудковскаяНТВ (телеканал)Филипп КиркоровШоу-бизнесЗнаменитостизвездыОльга Бузова
 
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