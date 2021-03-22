"Дома поговорим": Киркоров не узнал Бузову в костюме Розовой Пантеры
11:59 22.03.2021 (обновлено: 12:05 22.03.2021)
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В недавнем выпуске шоу "Маска" на НТВ члены жюри были шокированы, узнав, что в костюме Розовой Пантеры выступала Ольга Бузова. Певица и телеведущая немного обиделась, что ее никто не узнал, даже близкий друг Филипп Киркоров.
По мнению исполнительницы, она дала судьям множество подсказок: сердце на спине (любимый символ Бузовой) и буйство розового цвета. Однако жюри предполагало, что под красивой маской могли быть фигуристки Аделина Сотникова или Татьяна Навка, блогер Валя Карнавал или продюсер Яна Рудковская.
"Почему ты не сказала?" — обратился к певице удивленный Киркоров, увидев Бузову.
"Мы с тобой дома поговорим, Филипп! — ответила ему Ольга. — Как ты меня, свою музу, свою девочку, свою принцессу не узнал после всех подсказок?"
В свое оправдание артист отметил, что Ольга Бузова дошла до "экватора" шоу, всех обманула и "потрясающе отработала". Позже он разместил в Instagram пост, в котором еще раз похвалил свою подругу.
"Моя любимая Бузяндра! Моя любимая Розовая Пантера, ты всегда умеешь удивлять! Даже в "Маске". Я испытал настоящий шок, когда увидел тебя под маской Розовой Пантеры. Моя любимая девочка, браво!" — написал певец.
При этом издание "СтарХит" отмечает: Филипп Киркоров изначально был против версии, что в одном из гигантских костюмов может скрываться Бузова. Он объяснял это тем, что Ольга недавно рассталась с Давидом Манукяном (Dava) и ей сейчас не до участия в телепередачах.
"Вряд ли она будет принимать участие в каком-то проекте. Оля в разлуке сейчас. Забыть Даву невозможно", — считал Киркоров.