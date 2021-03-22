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Участников погромов в Бристоле будут искать по видеокамерам
Участников погромов в Бристоле будут искать по видеокамерам
Полиция Бристоля, где накануне мирный протест перешел в столкновения с полицией, начинает масштабное расследование беспорядков и поиск правонарушителей по... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:51
2021-03-22T14:51
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ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Бристоля, где накануне мирный протест перешел в столкновения с полицией, начинает масштабное расследование беспорядков и поиск правонарушителей по видеокамерам и соцсетям. К поискам виновных будет активно привлечено местное сообщество, заявил главный констебль полиции Бристоля Энди Марш.По словам представителя полиции, перед протестом органы правопорядка предварительно оценили уровень полицейских ресурсов, который будет задействован на месте."Ранее не было информации о том, что насильственные действия будут совершаться в таком масштабе. До мероприятия не было указано конкретного организатора, но мы взаимодействовали с рядом организаций, которые проявили интерес к участию, чтобы отговорить их из-за текущих ограничений COVID-19. Мы надеялись, что акцент на жертвы, которые понесло сообщество Бристоля за последний год, удержит людей от посещения протеста", - сообщил Марш журналистам.Однако мирный марш в воскресенье вечером превратился в беспорядки с нападением на полицейских, поджогом полицейских машин и выбиванием окон в полицейском участке города.В ходе беспорядков полиция решила не проводить большое число арестов правонарушителей, чтобы не усугублять ситуацию. Масштабное расследование и поиск правонарушителей будет проводиться ретроспективно, отметил Марш."То, что сейчас увидит общество, - это масштабное полицейское расследование, в ходе которого мы будем собирать доказательства с камер видеонаблюдения, видео с телесными повреждениями, контента социальных сетей и фотографий, видео, присланных населением. Мы призываем людей присылать кадры, чтобы можно было определить всех виновных - полная информация о том, куда их отправлять, будет опубликована на нашем веб-сайте и в социальных сетях позже", - заявил главный констебль Бристоля.Несколько сотен человек в воскресенье собрались в центре Бристоля, протестуя против расширения полномочий полиции на митингах. Мирный протест быстро перешел в обостренный конфликт. Собравшиеся брызгали в полицейских краску из баллончиков, запускали в них пиротехнику и оскорбляли. Участники акции также забирались на полицейские автобусы, поджигали их и выбили окна в участке. В результате пострадали около 20 полицейских, двое из них госпитализированы с переломами, задержаны семь участников столкновений.
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великобритания, бристоль (город), в мире

Участников погромов в Бристоле будут искать по видеокамерам

14:51 22.03.2021
 
© REUTERS / Peter CziborraСтолкновения полиции с протестующими в Бристоле
Столкновения полиции с протестующими в Бристоле - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© REUTERS / Peter Cziborra
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ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Бристоля, где накануне мирный протест перешел в столкновения с полицией, начинает масштабное расследование беспорядков и поиск правонарушителей по видеокамерам и соцсетям. К поискам виновных будет активно привлечено местное сообщество, заявил главный констебль полиции Бристоля Энди Марш.
По словам представителя полиции, перед протестом органы правопорядка предварительно оценили уровень полицейских ресурсов, который будет задействован на месте.
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Ущерб от беспорядков в Бристоле оценили в несколько миллионов фунтов
"Ранее не было информации о том, что насильственные действия будут совершаться в таком масштабе. До мероприятия не было указано конкретного организатора, но мы взаимодействовали с рядом организаций, которые проявили интерес к участию, чтобы отговорить их из-за текущих ограничений COVID-19. Мы надеялись, что акцент на жертвы, которые понесло сообщество Бристоля за последний год, удержит людей от посещения протеста", - сообщил Марш журналистам.
Однако мирный марш в воскресенье вечером превратился в беспорядки с нападением на полицейских, поджогом полицейских машин и выбиванием окон в полицейском участке города.
"Бессмысленное насилие и разрушения не имели ничего общего с протестом - они были совершены теми, кто искал предлог для беспорядков. Сцены, свидетелями которых мы стали вчера, были постыдными, и я знаю, что они будут осуждены всем городом", - подчеркнул главный констебль.
В ходе беспорядков полиция решила не проводить большое число арестов правонарушителей, чтобы не усугублять ситуацию. Масштабное расследование и поиск правонарушителей будет проводиться ретроспективно, отметил Марш.
"То, что сейчас увидит общество, - это масштабное полицейское расследование, в ходе которого мы будем собирать доказательства с камер видеонаблюдения, видео с телесными повреждениями, контента социальных сетей и фотографий, видео, присланных населением. Мы призываем людей присылать кадры, чтобы можно было определить всех виновных - полная информация о том, куда их отправлять, будет опубликована на нашем веб-сайте и в социальных сетях позже", - заявил главный констебль Бристоля.
Несколько сотен человек в воскресенье собрались в центре Бристоля, протестуя против расширения полномочий полиции на митингах. Мирный протест быстро перешел в обостренный конфликт. Собравшиеся брызгали в полицейских краску из баллончиков, запускали в них пиротехнику и оскорбляли. Участники акции также забирались на полицейские автобусы, поджигали их и выбили окна в участке. В результате пострадали около 20 полицейских, двое из них госпитализированы с переломами, задержаны семь участников столкновений.
 
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