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Ущерб от беспорядков в Бристоле оценили в несколько миллионов фунтов
Ущерб от беспорядков в Бристоле оценили в несколько миллионов фунтов
Ущерб, нанесенный британскому Бристолю и полиции в ходе беспорядков в воскресенье вечером, предварительно оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов,... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:14
2021-03-22T14:14
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ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Ущерб, нанесенный британскому Бристолю и полиции в ходе беспорядков в воскресенье вечером, предварительно оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов, заявила полиция города.Несколько сотен человек в воскресенье собрались в центре Бристоля, протестуя против расширения полномочий полиции на митингах. Мирный протест быстро перешел в обостренный конфликт. Собравшиеся брызгали в полицейских краской из баллончиков, запускали в них пиротехнику и оскорбляли. Участники акции также забирались на полицейские автобусы, поджигали их и выбили окна в участке. В результате беспорядков пострадали около 20 полицейских, двое из них госпитализированы с переломами, задержаны семь участников столкновений. Полиция начала масштабное расследование и поиск правонарушителей.
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великобритания, бристоль (город), в мире

Ущерб от беспорядков в Бристоле оценили в несколько миллионов фунтов

14:14 22.03.2021
 
© REUTERS / Peter CziborraГорящий полицейский автомобиль во время акции протеста в Бристоле
Горящий полицейский автомобиль во время акции протеста в Бристоле - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© REUTERS / Peter Cziborra
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ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Ущерб, нанесенный британскому Бристолю и полиции в ходе беспорядков в воскресенье вечером, предварительно оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов, заявила полиция города.
"Затраты на поддержание порядка, проведение последующего расследования, а также ремонт и замену наших транспортных средств и поврежденного участка в центре нашего города будут исчисляться миллионами. Это деньги, которые можно было бы потратить на защиту и поддержку наиболее уязвимых в нашем обществе", - заявил главный констебль Бристоля Энди Марш.
Несколько сотен человек в воскресенье собрались в центре Бристоля, протестуя против расширения полномочий полиции на митингах. Мирный протест быстро перешел в обостренный конфликт. Собравшиеся брызгали в полицейских краской из баллончиков, запускали в них пиротехнику и оскорбляли. Участники акции также забирались на полицейские автобусы, поджигали их и выбили окна в участке. В результате беспорядков пострадали около 20 полицейских, двое из них госпитализированы с переломами, задержаны семь участников столкновений. Полиция начала масштабное расследование и поиск правонарушителей.
 
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