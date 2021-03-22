Ущерб от беспорядков в Бристоле оценили в несколько миллионов фунтов
ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Ущерб, нанесенный британскому Бристолю и полиции в ходе беспорядков в воскресенье вечером, предварительно оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов, заявила полиция города.
"Затраты на поддержание порядка, проведение последующего расследования, а также ремонт и замену наших транспортных средств и поврежденного участка в центре нашего города будут исчисляться миллионами. Это деньги, которые можно было бы потратить на защиту и поддержку наиболее уязвимых в нашем обществе", - заявил главный констебль Бристоля Энди Марш.
Несколько сотен человек в воскресенье собрались в центре Бристоля, протестуя против расширения полномочий полиции на митингах. Мирный протест быстро перешел в обостренный конфликт. Собравшиеся брызгали в полицейских краской из баллончиков, запускали в них пиротехнику и оскорбляли. Участники акции также забирались на полицейские автобусы, поджигали их и выбили окна в участке. В результате беспорядков пострадали около 20 полицейских, двое из них госпитализированы с переломами, задержаны семь участников столкновений. Полиция начала масштабное расследование и поиск правонарушителей.