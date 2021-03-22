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Ущерб от беспорядков в Бристоле оценили в несколько миллионов фунтов

Ущерб от беспорядков в Бристоле оценили в несколько миллионов фунтов

Ущерб, нанесенный британскому Бристолю и полиции в ходе беспорядков в воскресенье вечером, предварительно оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов,... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:14

2021-03-22T14:14

2021-03-22T14:14

великобритания

бристоль (город)

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ЛОНДОН, 22 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Ущерб, нанесенный британскому Бристолю и полиции в ходе беспорядков в воскресенье вечером, предварительно оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов, заявила полиция города.Несколько сотен человек в воскресенье собрались в центре Бристоля, протестуя против расширения полномочий полиции на митингах. Мирный протест быстро перешел в обостренный конфликт. Собравшиеся брызгали в полицейских краской из баллончиков, запускали в них пиротехнику и оскорбляли. Участники акции также забирались на полицейские автобусы, поджигали их и выбили окна в участке. В результате беспорядков пострадали около 20 полицейских, двое из них госпитализированы с переломами, задержаны семь участников столкновений. Полиция начала масштабное расследование и поиск правонарушителей.

великобритания

бристоль (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, бристоль (город), в мире