https://ria.ru/20210322/borrel-1602406310.html

Боррель обвинил Россию в попытке взять курс на конфронтацию с ЕС

Боррель обвинил Россию в попытке взять курс на конфронтацию с ЕС

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Москва "все больше и больше" отдаляется от Брюсселя. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T23:05

2021-03-22T23:05

2021-03-22T23:57

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жозеп боррель

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Москва "все больше и больше" отдаляется от Брюсселя.Видеозапись его пресс-конференции по итогам заседания Совета МИД ЕС опубликовал телеканал RT. По его словам, вопрос отношений с Россией остается на повестке дня, его вновь поднимут на Европейском совете в конце недели.Помимо прочего, Боррель напомнил про "пять принципов" взаимодействия с Москвой, актуальность которых министры иностранных дел стран Евросоюза подтвердили на прошедшем заседании.В 2016 году ЕС принял пять принципов, на основе которых все страны-члены должны выстраивать отношения с Россией: полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Европы, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и поддержка гражданского общества в России.Европейский источник в Брюсселе накануне заседания Совета МИД ЕС сообщил журналистам, что участники будут готовить стратегическую дискуссию по европейско-российским отношениям, которая станет одной из центральных тем саммита Евросоюза 25-26 марта.В феврале Боррель после своего визита в Москву впервые сам выступил с инициативой новых антироссийских санкций из-за дела Алексея Навального.

https://ria.ru/20210322/evrosoyuz-1602362747.html

https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html

россия

москва

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россия, жозеп боррель, европейский совет, евросоюз, москва, европа, в мире