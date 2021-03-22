Военные развернули баннер "Спасибо врачам" на вершине в Западном Саяне
15:52 22.03.2021 (обновлено: 17:27 22.03.2021)
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчастники флешмоба в поддержку врачей, борющихся с COVID-19, на вершине горы Западный Саян в Красноярском крае
НОВОСИБИРСК, 22 мар — РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа, участвующие в соревнованиях по ски-альпинизму "Саянский марш", установили на одной из вершин Западного Саяна баннер с надписью "Спасибо врачам", сообщает пресс-служба ЦВО.
После завершения окружного этапа соревнований военные поднялись на пик Армейский (две тысячи метров над уровнем моря) и растянули баннер в поддержку медиков, борющихся с COVID-19.
"Эту акцию мы посвящаем врачам, сегодня это герои нашего времени. Им особенно сложно, но они в ответе за жизнь каждого жителя страны. Мы, военнослужащие Центрального военного округа, данным действием хотели бы поддержать врачей и выразить им слова благодарности, так как врачи в это тяжелое время остаются верными своему долгу", — заявил один из спецназовцев.
В окружном этапе конкурса "Саянский марш" участвовали четыре команды из состава горных подразделений: 201-й военной базы, соединений спецназа из Самары и Новосибирска, а также горной мотострелковой бригады из Тувы.