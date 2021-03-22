Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210322/blagodarnost-1602338550.html
Военные развернули баннер "Спасибо врачам" на вершине в Западном Саяне
Военные развернули баннер "Спасибо врачам" на вершине в Западном Саяне
Военнослужащие Центрального военного округа, участвующие в соревнованиях по ски-альпинизму "Саянский марш", установили на одной из вершин Западного Саяна баннер РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:52
2021-03-22T17:27
хорошие новости
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
центральный военный округ
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602335185_0:32:931:556_1920x0_80_0_0_f36a4efa1f9b8f2c0da1664b28317416.jpg
НОВОСИБИРСК, 22 мар — РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа, участвующие в соревнованиях по ски-альпинизму "Саянский марш", установили на одной из вершин Западного Саяна баннер с надписью "Спасибо врачам", сообщает пресс-служба ЦВО.После завершения окружного этапа соревнований военные поднялись на пик Армейский (две тысячи метров над уровнем моря) и растянули баннер в поддержку медиков, борющихся с COVID-19.В окружном этапе конкурса "Саянский марш" участвовали четыре команды из состава горных подразделений: 201-й военной базы, соединений спецназа из Самары и Новосибирска, а также горной мотострелковой бригады из Тувы.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602335185_0:27:711:560_1920x0_80_0_0_00b11e5852e2f73c3ae8d722f3e97be7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, центральный военный округ, здоровье - общество

Военные развернули баннер "Спасибо врачам" на вершине в Западном Саяне

15:52 22.03.2021 (обновлено: 17:27 22.03.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчастники флешмоба в поддержку врачей, борющихся с COVID-19, на вершине горы Западный Саян в Красноярском крае
Участники флешмоба в поддержку врачей, борющихся с COVID-19, на вершине горы Западный Саян в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 мар — РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа, участвующие в соревнованиях по ски-альпинизму "Саянский марш", установили на одной из вершин Западного Саяна баннер с надписью "Спасибо врачам", сообщает пресс-служба ЦВО.
После завершения окружного этапа соревнований военные поднялись на пик Армейский (две тысячи метров над уровнем моря) и растянули баннер в поддержку медиков, борющихся с COVID-19.

"Эту акцию мы посвящаем врачам, сегодня это герои нашего времени. Им особенно сложно, но они в ответе за жизнь каждого жителя страны. Мы, военнослужащие Центрального военного округа, данным действием хотели бы поддержать врачей и выразить им слова благодарности, так как врачи в это тяжелое время остаются верными своему долгу", — заявил один из спецназовцев.

В окружном этапе конкурса "Саянский марш" участвовали четыре команды из состава горных подразделений: 201-й военной базы, соединений спецназа из Самары и Новосибирска, а также горной мотострелковой бригады из Тувы.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Хорошие новостиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Центральный военный округЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
00:35Счетная палата выявила увеличение процентного риска для бюджета России
00:34СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов
Лента новостейМолния