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Военные развернули баннер "Спасибо врачам" на вершине в Западном Саяне

Военные развернули баннер "Спасибо врачам" на вершине в Западном Саяне

Военнослужащие Центрального военного округа, участвующие в соревнованиях по ски-альпинизму "Саянский марш", установили на одной из вершин Западного Саяна баннер РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:52

2021-03-22T15:52

2021-03-22T17:27

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НОВОСИБИРСК, 22 мар — РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа, участвующие в соревнованиях по ски-альпинизму "Саянский марш", установили на одной из вершин Западного Саяна баннер с надписью "Спасибо врачам", сообщает пресс-служба ЦВО.После завершения окружного этапа соревнований военные поднялись на пик Армейский (две тысячи метров над уровнем моря) и растянули баннер в поддержку медиков, борющихся с COVID-19.В окружном этапе конкурса "Саянский марш" участвовали четыре команды из состава горных подразделений: 201-й военной базы, соединений спецназа из Самары и Новосибирска, а также горной мотострелковой бригады из Тувы.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, центральный военный округ, здоровье - общество