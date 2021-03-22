https://ria.ru/20210322/beyrut-1602400768.html
В Бейруте начались беспорядки после провала формирования правительства
В Бейруте начались беспорядки после провала формирования правительства
Демонстранты перекрыли центральные улицы в Бейруте в районе Хамра и площади павших, а горящими покрышками блокировали трассу, связывающую центр ливанской... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:55
2021-03-22T21:55
2021-03-22T21:55
мишель аун
саад харири
бейрут
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599823462_0:160:3066:1885_1920x0_80_0_0_db455f2c8ba1f0deca01b3b56bb9d040.jpg
БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Демонстранты перекрыли центральные улицы в Бейруте в районе Хамра и площади павших, а горящими покрышками блокировали трассу, связывающую центр ливанской столицы с аэропортом, передает корреспондент РИА Новости.Группы молодых людей подожгли мусорные баки и покрышки у здания центрального банка, рядом со спортивным городком, на улице Мазраа и в других районах ливанской столицы.Волнения возобновились после того, как стало известно, что очередная встреча премьер-министра Саада Харири и президента Мишеля Ауна по вопросу формирования правительства закончилась безрезультатно.После провала переговоров резко начал падать и ливанский фунт: всего за несколько часов его курс по отношению к доллару упад на 2,3 тысячи, и сейчас на черном рынке американскую валюту можно купить за 14 тысяч фунтов.Ранее Харири после короткой встречи с Ауном во дворце в Баабде заявил, что отказывается принимать предложение главы государства в связи с тем, что оно включает в себя распределение министерств по конфессиональному признаку и учитывает блокирующее большинство в пользу политической команды президента.Аун 16 марта заявил, что Харири должен будет уйти, если не сможет создать и возглавить правительство национального спасения. Президент Ливана призвал премьера прибыть в президентский дворец в Баабде, чтобы "немедленно по согласованию с ним сформировать правительство... без оправданий и задержек". Харири в ответ на призыв Ауна предложил провести досрочные президентские выборы, если президент не подпишет указ о формировании правительства.Согласно конституции Ливана, правительство не может быть сформировано без подписи президента республики, в то же время нет ничего в рамках конституции, что могло бы заставить премьера Харири сложить свои полномочия.В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все стороны.
https://ria.ru/20210322/livan-1602372475.html
https://ria.ru/20210309/lavrov-1600495385.html
бейрут
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599823462_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_0d8f61fac1a76bb759c28ebfe1f3854b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мишель аун, саад харири, бейрут, ливан, в мире
БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости.
Демонстранты перекрыли центральные улицы в Бейруте
в районе Хамра и площади павших, а горящими покрышками блокировали трассу, связывающую центр ливанской столицы с аэропортом, передает корреспондент РИА Новости.
Группы молодых людей подожгли мусорные баки и покрышки у здания центрального банка, рядом со спортивным городком, на улице Мазраа и в других районах ливанской столицы.
Волнения возобновились после того, как стало известно, что очередная встреча премьер-министра Саада Харири
и президента Мишеля Ауна
по вопросу формирования правительства закончилась безрезультатно.
После провала переговоров резко начал падать и ливанский фунт: всего за несколько часов его курс по отношению к доллару упад на 2,3 тысячи, и сейчас на черном рынке американскую валюту можно купить за 14 тысяч фунтов.
Ранее Харири после короткой встречи с Ауном во дворце в Баабде заявил, что отказывается принимать предложение главы государства в связи с тем, что оно включает в себя распределение министерств по конфессиональному признаку и учитывает блокирующее большинство в пользу политической команды президента.
Аун 16 марта заявил, что Харири должен будет уйти, если не сможет создать и возглавить правительство национального спасения. Президент Ливана призвал премьера прибыть в президентский дворец в Баабде, чтобы "немедленно по согласованию с ним сформировать правительство... без оправданий и задержек". Харири в ответ на призыв Ауна предложил провести досрочные президентские выборы, если президент не подпишет указ о формировании правительства.
Согласно конституции Ливана
, правительство не может быть сформировано без подписи президента республики, в то же время нет ничего в рамках конституции, что могло бы заставить премьера Харири сложить свои полномочия.
В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все стороны.