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В Бейруте начались беспорядки после провала формирования правительства
В Бейруте начались беспорядки после провала формирования правительства
Демонстранты перекрыли центральные улицы в Бейруте в районе Хамра и площади павших, а горящими покрышками блокировали трассу, связывающую центр ливанской... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:55
2021-03-22T21:55
мишель аун
саад харири
бейрут
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Демонстранты перекрыли центральные улицы в Бейруте в районе Хамра и площади павших, а горящими покрышками блокировали трассу, связывающую центр ливанской столицы с аэропортом, передает корреспондент РИА Новости.Группы молодых людей подожгли мусорные баки и покрышки у здания центрального банка, рядом со спортивным городком, на улице Мазраа и в других районах ливанской столицы.Волнения возобновились после того, как стало известно, что очередная встреча премьер-министра Саада Харири и президента Мишеля Ауна по вопросу формирования правительства закончилась безрезультатно.После провала переговоров резко начал падать и ливанский фунт: всего за несколько часов его курс по отношению к доллару упад на 2,3 тысячи, и сейчас на черном рынке американскую валюту можно купить за 14 тысяч фунтов.Ранее Харири после короткой встречи с Ауном во дворце в Баабде заявил, что отказывается принимать предложение главы государства в связи с тем, что оно включает в себя распределение министерств по конфессиональному признаку и учитывает блокирующее большинство в пользу политической команды президента.Аун 16 марта заявил, что Харири должен будет уйти, если не сможет создать и возглавить правительство национального спасения. Президент Ливана призвал премьера прибыть в президентский дворец в Баабде, чтобы "немедленно по согласованию с ним сформировать правительство... без оправданий и задержек". Харири в ответ на призыв Ауна предложил провести досрочные президентские выборы, если президент не подпишет указ о формировании правительства.Согласно конституции Ливана, правительство не может быть сформировано без подписи президента республики, в то же время нет ничего в рамках конституции, что могло бы заставить премьера Харири сложить свои полномочия.В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все стороны.
https://ria.ru/20210322/livan-1602372475.html
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мишель аун, саад харири, бейрут, ливан, в мире

В Бейруте начались беспорядки после провала формирования правительства

21:55 22.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПротестующие на улицах Бейрута
Протестующие на улицах Бейрута - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Демонстранты перекрыли центральные улицы в Бейруте в районе Хамра и площади павших, а горящими покрышками блокировали трассу, связывающую центр ливанской столицы с аэропортом, передает корреспондент РИА Новости.
Группы молодых людей подожгли мусорные баки и покрышки у здания центрального банка, рядом со спортивным городком, на улице Мазраа и в других районах ливанской столицы.
Волнения возобновились после того, как стало известно, что очередная встреча премьер-министра Саада Харири и президента Мишеля Ауна по вопросу формирования правительства закончилась безрезультатно.
После провала переговоров резко начал падать и ливанский фунт: всего за несколько часов его курс по отношению к доллару упад на 2,3 тысячи, и сейчас на черном рынке американскую валюту можно купить за 14 тысяч фунтов.
Ранее Харири после короткой встречи с Ауном во дворце в Баабде заявил, что отказывается принимать предложение главы государства в связи с тем, что оно включает в себя распределение министерств по конфессиональному признаку и учитывает блокирующее большинство в пользу политической команды президента.
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Аун 16 марта заявил, что Харири должен будет уйти, если не сможет создать и возглавить правительство национального спасения. Президент Ливана призвал премьера прибыть в президентский дворец в Баабде, чтобы "немедленно по согласованию с ним сформировать правительство... без оправданий и задержек". Харири в ответ на призыв Ауна предложил провести досрочные президентские выборы, если президент не подпишет указ о формировании правительства.
Согласно конституции Ливана, правительство не может быть сформировано без подписи президента республики, в то же время нет ничего в рамках конституции, что могло бы заставить премьера Харири сложить свои полномочия.
В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все стороны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном пресс-конференции по итогам встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 17:05
Лавров в ходе визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана
 
Мишель АунСаад ХаририБейрутЛиванВ мире
 
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