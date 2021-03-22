https://ria.ru/20210322/beyrut-1602400768.html

В Бейруте начались беспорядки после провала формирования правительства

В Бейруте начались беспорядки после провала формирования правительства

Демонстранты перекрыли центральные улицы в Бейруте в районе Хамра и площади павших, а горящими покрышками блокировали трассу, связывающую центр ливанской... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T21:55

2021-03-22T21:55

2021-03-22T21:55

мишель аун

саад харири

бейрут

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Демонстранты перекрыли центральные улицы в Бейруте в районе Хамра и площади павших, а горящими покрышками блокировали трассу, связывающую центр ливанской столицы с аэропортом, передает корреспондент РИА Новости.Группы молодых людей подожгли мусорные баки и покрышки у здания центрального банка, рядом со спортивным городком, на улице Мазраа и в других районах ливанской столицы.Волнения возобновились после того, как стало известно, что очередная встреча премьер-министра Саада Харири и президента Мишеля Ауна по вопросу формирования правительства закончилась безрезультатно.После провала переговоров резко начал падать и ливанский фунт: всего за несколько часов его курс по отношению к доллару упад на 2,3 тысячи, и сейчас на черном рынке американскую валюту можно купить за 14 тысяч фунтов.Ранее Харири после короткой встречи с Ауном во дворце в Баабде заявил, что отказывается принимать предложение главы государства в связи с тем, что оно включает в себя распределение министерств по конфессиональному признаку и учитывает блокирующее большинство в пользу политической команды президента.Аун 16 марта заявил, что Харири должен будет уйти, если не сможет создать и возглавить правительство национального спасения. Президент Ливана призвал премьера прибыть в президентский дворец в Баабде, чтобы "немедленно по согласованию с ним сформировать правительство... без оправданий и задержек". Харири в ответ на призыв Ауна предложил провести досрочные президентские выборы, если президент не подпишет указ о формировании правительства.Согласно конституции Ливана, правительство не может быть сформировано без подписи президента республики, в то же время нет ничего в рамках конституции, что могло бы заставить премьера Харири сложить свои полномочия.В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. По факту Харири так и не удалось на сегодняшний день найти компромиссный состав, удовлетворяющий все стороны.

https://ria.ru/20210322/livan-1602372475.html

https://ria.ru/20210309/lavrov-1600495385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мишель аун, саад харири, бейрут, ливан, в мире