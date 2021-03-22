ЕР удалила Белозерцева из числа членов президиума реготделения на сайте
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. "Единая Россия" удалила на своем сайте из числа членов президиума пензенского реготделения партии имя губернатора Ивана Белозерцева, членство которого в ЕР было приостановлено в понедельник из-за возбуждения против главы региона уголовного дела.
Белозерцев и его предполагаемые соучастники обвиняются во взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. На настоящий момент пятеро из них, включая самого губернатора, уже арестованы судом. Шестого фигуранта - главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля - суд не смог арестовать с первого раза из-за состояния его здоровья, рассмотрение ходатайства следствия отложено на 23 марта. Ранее в понедельник президиум регионального политсовета "Единой России" приостановил членство Белозерцева в партии "до результатов рассмотрения уголовного дела".
К вечеру понедельника имя Белозерцева, который с мая 2011 года по октябрь 2015 года был секретарем пензенского регионального отделения ЕР, а затем на посту губернатора оставался в составе президиума реготделения партии, удалено из списка членов президиума на сайте ЕР. При этом в поисковой строке раздела "Лица партии" по фамилии "Белозерцев" по-прежнему можно найти биографию арестованного главы региона.
Согласно уставу ЕР, приостановление членства в партии влечет за собой приостановление членства в руководящих органах ее структурных подразделений, к которым относится в том числе президиум регионального политсовета.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое арестованных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ Геннадий Марков и замдиректора представительства Федор Федотов.