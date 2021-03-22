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ЕР удалила Белозерцева из числа членов президиума реготделения на сайте
ЕР удалила Белозерцева из числа членов президиума реготделения на сайте
"Единая Россия" удалила на своем сайте из числа членов президиума пензенского реготделения партии имя губернатора Ивана Белозерцева, членство которого в ЕР было РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T23:39
2021-03-22T23:39
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
единая россия
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. "Единая Россия" удалила на своем сайте из числа членов президиума пензенского реготделения партии имя губернатора Ивана Белозерцева, членство которого в ЕР было приостановлено в понедельник из-за возбуждения против главы региона уголовного дела.Белозерцев и его предполагаемые соучастники обвиняются во взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. На настоящий момент пятеро из них, включая самого губернатора, уже арестованы судом. Шестого фигуранта - главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля - суд не смог арестовать с первого раза из-за состояния его здоровья, рассмотрение ходатайства следствия отложено на 23 марта. Ранее в понедельник президиум регионального политсовета "Единой России" приостановил членство Белозерцева в партии "до результатов рассмотрения уголовного дела".К вечеру понедельника имя Белозерцева, который с мая 2011 года по октябрь 2015 года был секретарем пензенского регионального отделения ЕР, а затем на посту губернатора оставался в составе президиума реготделения партии, удалено из списка членов президиума на сайте ЕР. При этом в поисковой строке раздела "Лица партии" по фамилии "Белозерцев" по-прежнему можно найти биографию арестованного главы региона.Согласно уставу ЕР, приостановление членства в партии влечет за собой приостановление членства в руководящих органах ее структурных подразделений, к которым относится в том числе президиум регионального политсовета.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое арестованных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ Геннадий Марков и замдиректора представительства Федор Федотов.
https://ria.ru/20210322/narusheniya-1602381848.html
https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312908.html
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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, единая россия, пензенская область, происшествия

ЕР удалила Белозерцева из числа членов президиума реготделения на сайте

23:39 22.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. "Единая Россия" удалила на своем сайте из числа членов президиума пензенского реготделения партии имя губернатора Ивана Белозерцева, членство которого в ЕР было приостановлено в понедельник из-за возбуждения против главы региона уголовного дела.
Белозерцев и его предполагаемые соучастники обвиняются во взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. На настоящий момент пятеро из них, включая самого губернатора, уже арестованы судом. Шестого фигуранта - главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля - суд не смог арестовать с первого раза из-за состояния его здоровья, рассмотрение ходатайства следствия отложено на 23 марта. Ранее в понедельник президиум регионального политсовета "Единой России" приостановил членство Белозерцева в партии "до результатов рассмотрения уголовного дела".
К вечеру понедельника имя Белозерцева, который с мая 2011 года по октябрь 2015 года был секретарем пензенского регионального отделения ЕР, а затем на посту губернатора оставался в составе президиума реготделения партии, удалено из списка членов президиума на сайте ЕР. При этом в поисковой строке раздела "Лица партии" по фамилии "Белозерцев" по-прежнему можно найти биографию арестованного главы региона.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 19:16
В Пензенской области рассказали о нарушениях, выявленных при Белозерцеве
Согласно уставу ЕР, приостановление членства в партии влечет за собой приостановление членства в руководящих органах ее структурных подразделений, к которым относится в том числе президиум регионального политсовета.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое арестованных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ Геннадий Марков и замдиректора представительства Федор Федотов.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 14:08
Защита пензенского губернатора Белозерцева просила о домашнем аресте
 
Задержание пензенского губернатораИван БелозерцевЕдиная РоссияПензенская областьПроисшествия
 
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