"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора
15:57 22.03.2021 (обновлено: 16:00 22.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Президиум пензенского регионального политсовета "Единой России" в понедельник приостановил членство в партии губернатора Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению во взяточничестве, сообщила пресс-служба реготделения ЕР.
"В региональном исполнительном комитете партии прошло заседание президиума регионального политического совета. В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела", - говорится в сообщении.
21 марта, 13:30Биография Ивана Белозерцева
Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников накануне были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. На настоящий момент двое из них – сам губернатор и заместитель директора представительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов – уже арестованы судом.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.
Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.