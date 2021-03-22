https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602339508.html

"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора

"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора

Президиум пензенского регионального политсовета "Единой России" в понедельник приостановил членство в партии губернатора Ивана Белозерцева, арестованного по... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:57

2021-03-22T15:57

2021-03-22T16:00

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

пензенская область

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

единая россия

политика

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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Президиум пензенского регионального политсовета "Единой России" в понедельник приостановил членство в партии губернатора Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению во взяточничестве, сообщила пресс-служба реготделения ЕР."В региональном исполнительном комитете партии прошло заседание президиума регионального политического совета. В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела", - говорится в сообщении.Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников накануне были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. На настоящий момент двое из них – сам губернатор и заместитель директора представительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов – уже арестованы судом.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602196852.html

https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312649.html

пензенская область

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следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, единая россия, политика