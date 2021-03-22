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Суд арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева
Суд арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева
Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:54
2021-03-22T15:58
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Срок ареста установлен до 20 мая", — сказала она.Всего по делу задержали шесть человек. Помимо Белозерцева, это глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков (их обвиняют в даче взятки), а также водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов (их обвиняют в посредничестве во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.
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иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия

Суд арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева

13:54 22.03.2021 (обновлено: 15:58 22.03.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба Басманного суда МосквыГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / пресс-служба Басманного суда Москвы
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Срок ареста установлен до 20 мая", — сказала она.
Всего по делу задержали шесть человек. Помимо Белозерцева, это глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков (их обвиняют в даче взятки), а также водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов (их обвиняют в посредничестве во взяточничестве).
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Иван БелозерцевСледственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельПензенская областьПроисшествия
 
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