https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602306933.html

Суд арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева

Суд арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:46

2021-03-22T13:46

2021-03-22T15:33

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Срок ареста установлен до 20 мая", — сказала она.Всего по делу задержали шесть человек. Помимо Белозерцева, это глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков (их обвиняют в даче взятки), а также водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов (их обвиняют в посредничестве во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/belozertsev-1602301067.html

пензенская область

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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, пензенская область, происшествия