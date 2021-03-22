https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602299222.html

Песков не исключил указа Путина об утрате доверия в отношении Белозерцева

Песков не исключил указа Путина об утрате доверия в отношении Белозерцева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел указа об утрате доверия в отношении задержанного губернатора Пензенской области Ивана... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:06

2021-03-22T13:06

2021-03-22T13:06

задержание пензенского губернатора

светлана петренко

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

дмитрий песков

владимир путин

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел указа об утрате доверия в отношении задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, но не исключил такого развития событий."Он до сих пор трудился губернатором области. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий", - сказал Песков журналистам.На уточняющий вопрос, были ли ранее претензии у президента России к пензенскому губернатору, представитель Кремля отметил, что Путин "регулярно получает информацию по линии специальных служб и силовых ведомств".Песков также сообщил, что ему неизвестно, знал ли Путин на встрече летом с Белозерцевым о каких-либо претензиях к главе региона со стороны следственных органов.Путин в июне прошлого года провел с Белозерцевым встречу по видеосвязи. Белозерцев отметил, что срок его полномочий на посту губернатора заканчивается в сентябре, и спросил, окажет ли ему президент доверие для участия в следующих выборах главы региона. Путин в свою очередь заявил, что у Белозерцева "есть моральное право, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок", и пожелал ему удачи на выборах."Мне неизвестно, какие доклады от специальных служб президент получал на тот момент", - сказал Песков, отвечая на вопрос, было ли известно президенту о каких-либо претензиях к Белозерцеву.Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение. Басманный суд Москвы в понедельник может избрать губернатору меру пресечения.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.В понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что СК предъявил обвинение Белозерцеву и его соучастникам, в зависимости от роли им инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.

https://ria.ru/20210322/shpigel-1602265032.html

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602238052.html

пензенская область

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задержание пензенского губернатора, светлана петренко, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, дмитрий песков, владимир путин, пензенская область, происшествия