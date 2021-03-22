https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602292182.html

В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева

В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о задержании по уголовному делу о взяточничестве губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, но этим вопросом... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:38

2021-03-22T12:38

2021-03-22T12:47

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

дмитрий песков

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о задержании по уголовному делу о взяточничестве губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, но этим вопросом занимаются правоохранительные органы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На уточняющий вопрос, было ли задержание Белозерцева неожиданным для Кремля, Песков сообщил, что президента информировали "непосредственно о предпринимаемых действиях - имеется в виду арест и так далее"."Он до сих пор трудился губернатором области. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий", - сказал Песков журналистам.На уточняющий вопрос, были ли ранее претензии у президента России к пензенскому губернатору, представитель Кремля отметил, что Путин "регулярно получает информацию по линии специальных служб и силовых ведомств".Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение. Басманный суд Москвы в понедельник может избрать губернатору меру пресечения.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.В понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что СК предъявил обвинение Белозерцеву и его соучастникам, в зависимости от роли им инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/belozertsev-1602257944.html

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602202446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, дмитрий песков, владимир путин, происшествия