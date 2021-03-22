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В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о задержании по уголовному делу о взяточничестве губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, но этим вопросом... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:38
2021-03-22T12:47
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о задержании по уголовному делу о взяточничестве губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, но этим вопросом занимаются правоохранительные органы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На уточняющий вопрос, было ли задержание Белозерцева неожиданным для Кремля, Песков сообщил, что президента информировали "непосредственно о предпринимаемых действиях - имеется в виду арест и так далее"."Он до сих пор трудился губернатором области. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий", - сказал Песков журналистам.На уточняющий вопрос, были ли ранее претензии у президента России к пензенскому губернатору, представитель Кремля отметил, что Путин "регулярно получает информацию по линии специальных служб и силовых ведомств".Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение. Басманный суд Москвы в понедельник может избрать губернатору меру пресечения.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.В понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что СК предъявил обвинение Белозерцеву и его соучастникам, в зависимости от роли им инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/belozertsev-1602257944.html
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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, дмитрий песков, владимир путин, происшествия

В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева

12:38 22.03.2021 (обновлено: 12:47 22.03.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время следственных действий в его рабочем кабинете. Кадр видео
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время следственных действий в его рабочем кабинете. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о задержании по уголовному делу о взяточничестве губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, но этим вопросом занимаются правоохранительные органы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, это вопрос правоохранительных органов и ни в коем случае не администрации президента. Да, действительно, президент получал соответствующие доклады. Он в курсе произошедшего. Что касается сути дела и предъявляемых обвинений, это в настоящий момент дело правоохранительных органов", - сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос, было ли задержание Белозерцева неожиданным для Кремля, Песков сообщил, что президента информировали "непосредственно о предпринимаемых действиях - имеется в виду арест и так далее".
"Он до сих пор трудился губернатором области. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий", - сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос, были ли ранее претензии у президента России к пензенскому губернатору, представитель Кремля отметил, что Путин "регулярно получает информацию по линии специальных служб и силовых ведомств".
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению во взяточничестве, во время следственных действий в его рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
09:26
В КПРФ подвергли критике задержанного губернатора Белозерцева
Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение. Басманный суд Москвы в понедельник может избрать губернатору меру пресечения.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
В понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что СК предъявил обвинение Белозерцеву и его соучастникам, в зависимости от роли им инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
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Задержание пензенского губернатораИван БелозерцевДмитрий ПесковВладимир ПутинПроисшествия
 
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