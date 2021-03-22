https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602291577.html

Пензенскому губернатору грозит до 15 лет лишения свободы

Пензенскому губернатору грозит до 15 лет лишения свободы

Задержанному по уголовному делу о взяточничестве губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву грозит до 15 лет лишения свободы, следует из соответствующей... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:35

2021-03-22T12:35

2021-03-22T12:51

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Задержанному по уголовному делу о взяточничестве губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву грозит до 15 лет лишения свободы, следует из соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ.Ранее СК сообщил, что фигурантам уголовного дела, в том числе Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову, в зависимости от роли каждого, предъявлены обвинения по преступлениям, предусмотренным ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).Из ч. 6 ст. 290 УК РФ ("получение взятки") следует, что максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы "на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового".Кроме того, санкции данной статьи также предусматривают штраф от 3 до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.Еще двое задержанных – заместитель директора представительства правительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков.В понедельник Белозерцев доставлен в Басманный суд Москвы, который рассмотрит вопрос о его аресте.

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

пензенская область

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Задержание губернатора Пензенской области Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов. 2021-03-22T12:35 true PT0M36S

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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, пензенская область, происшествия