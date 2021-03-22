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Пензенскому губернатору Белозерцеву предъявили обвинение
Пензенскому губернатору Белозерцеву предъявили обвинение
Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предъявили обвинение в получении взятки, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T10:45
2021-03-22T11:23
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предъявили обвинение в получении взятки, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.Ранее сообщалось, что его доставили в Москву, где должен решиться вопрос о мере пресечения. Обвинение намерено просить об аресте.Всего по делу задержали шесть человек. Помимо Белозерцева, это глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков (их обвиняют в даче взятки), а также водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов (их обвиняют в посредничестве во взяточничестве). По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.С 2000 года Белозерцев был депутатом Пензенской городской думы, затем его дважды переизбирали. В 2004-м он стал председателем местного парламента.С 2008 по 2011 год Белозерцев возглавлял региональную общественную приемную председателя "Единой России", потом до 2015-го был секретарем политсовета областного отделения партии, а до 2016-го входил в состав генерального совета.В октябре 2012 года его избрали депутатом Заксобрания Пензенской области пятого созыва от "Единой России", а в сентябре 2015-го — губернатором.
https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html
https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html
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иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф)

Пензенскому губернатору Белозерцеву предъявили обвинение

10:45 22.03.2021 (обновлено: 11:23 22.03.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время следственных действий в его рабочем кабинете. Кадр видео
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время следственных действий в его рабочем кабинете. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предъявили обвинение в получении взятки, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что его доставили в Москву, где должен решиться вопрос о мере пресечения. Обвинение намерено просить об аресте.
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Опубликовано видео обысков у губернатора Пензенской области Белозерцева
Всего по делу задержали шесть человек. Помимо Белозерцева, это глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков (их обвиняют в даче взятки), а также водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов (их обвиняют в посредничестве во взяточничестве).
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.
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С 2000 года Белозерцев был депутатом Пензенской городской думы, затем его дважды переизбирали. В 2004-м он стал председателем местного парламента.
С 2008 по 2011 год Белозерцев возглавлял региональную общественную приемную председателя "Единой России", потом до 2015-го был секретарем политсовета областного отделения партии, а до 2016-го входил в состав генерального совета.
В октябре 2012 года его избрали депутатом Заксобрания Пензенской области пятого созыва от "Единой России", а в сентябре 2015-го — губернатором.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 13:30
Биография Ивана Белозерцева
 
Иван БелозерцевСледственный комитет России (СК РФ)
 
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