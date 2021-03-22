https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602257546.html

Источник: пензенского губернатора Белозерцева доставили в Москву

Источник: пензенского губернатора Белозерцева доставили в Москву

Задержанного по подозрению во взяточничестве губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева доставили в один из московских изоляторов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T09:22

2021-03-22T09:22

2021-03-22T10:38

россия

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

москва

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Задержанного по подозрению во взяточничестве губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева доставили в один из московских изоляторов, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Сегодня Басманный суд может решить вопрос о мере пресечения, добавил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что обвинение намерено просить об аресте.Всего по делу задержаны шесть человек. Помимо Белозерцева, это глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. Всех их также доставили в столицу.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки на сумму не менее 31 миллиона рублей. Взамен он обещал поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.С 2000 года Белозерцев был депутатом Пензенской городской думы, затем его дважды переизбирали. В 2004-ом стал председателем местного парламента.С 2008 по 2011 год Белозерцев возглавлял региональную общественную приемную председателя "Единой России", потом до 2015-го был секретарем политсовета областного отделения партии, а до 2016-го входил в состав генерального совета.В октябре 2012 года его избрали депутатом Заксобрания Пензенской области пятого созыва от "Единой России", а в сентябре 2015-го — губернатором.

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

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Задержание губернатора Пензенской области Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов. 2021-03-22T09:22 true PT0M36S

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россия, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, москва, пензенская область, происшествия