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Белый дом рассказал о самочувствии Байдена после падения на трапе
Белый дом рассказал о самочувствии Байдена после падения на трапе
Президент США Джо Байден чувствует себя "на сто процентов отлично", сообщила журналистам его пресс-секретарь Джен Псаки. РИА Новости, 22.03.2021
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден чувствует себя "на сто процентов отлично", сообщила журналистам его пресс-секретарь Джен Псаки.Так она ответила на вопрос о здоровье 78-летнего главы государства после того, как он в минувшую пятницу несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ."Не знаю, поднимались ли вы по нему (трапу президентского самолета. — Прим. ред.), это иногда довольно сложно", — добавила пресс-секретарь Байдена.Псаки сообщила представителям прессы, что американский лидер провел выходные в резиденции в Кэмп-Дэвиде. При этом она не знает, потребовался ли ему дополнительный осмотр доктора, который всегда сопровождает любого президента США.Ранее в Белом доме поясняли, что причиной инцидента на трапе стал сильный ветер.
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60
Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета
Байден вылетает в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борту номер 1", споткнулся несколько раз и даже упал, но потом встал и помахал провожающим.
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дженнифер псаки, джо байден, сша, в мире

Белый дом рассказал о самочувствии Байдена после падения на трапе

20:52 22.03.2021 (обновлено: 23:33 22.03.2021)
 
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден чувствует себя "на сто процентов отлично", сообщила журналистам его пресс-секретарь Джен Псаки.
Так она ответила на вопрос о здоровье 78-летнего главы государства после того, как он в минувшую пятницу несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ.
"Не знаю, поднимались ли вы по нему (трапу президентского самолета. — Прим. ред.), это иногда довольно сложно", — добавила пресс-секретарь Байдена.
Псаки сообщила представителям прессы, что американский лидер провел выходные в резиденции в Кэмп-Дэвиде. При этом она не знает, потребовался ли ему дополнительный осмотр доктора, который всегда сопровождает любого президента США.
"Он в полном порядке", — заключила пресс-секретарь Байдена.
Ранее в Белом доме поясняли, что причиной инцидента на трапе стал сильный ветер.
Президент США Джо Байден перед вылетом в Джорджию - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Дженнифер ПсакиДжо БайденСШАВ мире
 
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