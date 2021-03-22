https://ria.ru/20210322/bayden-1602395839.html

Белый дом рассказал о самочувствии Байдена после падения на трапе

Белый дом рассказал о самочувствии Байдена после падения на трапе

Президент США Джо Байден чувствует себя "на сто процентов отлично", сообщила журналистам его пресс-секретарь Джен Псаки. РИА Новости, 22.03.2021

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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден чувствует себя "на сто процентов отлично", сообщила журналистам его пресс-секретарь Джен Псаки.Так она ответила на вопрос о здоровье 78-летнего главы государства после того, как он в минувшую пятницу несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ."Не знаю, поднимались ли вы по нему (трапу президентского самолета. — Прим. ред.), это иногда довольно сложно", — добавила пресс-секретарь Байдена.Псаки сообщила представителям прессы, что американский лидер провел выходные в резиденции в Кэмп-Дэвиде. При этом она не знает, потребовался ли ему дополнительный осмотр доктора, который всегда сопровождает любого президента США.Ранее в Белом доме поясняли, что причиной инцидента на трапе стал сильный ветер.

https://ria.ru/20210322/bayden-1602216768.html

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Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета Байден вылетает в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борту номер 1", споткнулся несколько раз и даже упал, но потом встал и помахал провожающим. 2021-03-22T20:52 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дженнифер псаки, джо байден, сша, в мире