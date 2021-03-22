https://ria.ru/20210322/barer-1602259409.html

Барьер из бонов установят у парка "Зарядье" в Москве на время паводка

Барьер из бонов установят у парка "Зарядье" в Москве на время паводка

На Москворецкой набережной у парка "Зарядье" установят барьер из водоналивных бонов на время пропуска весеннего паводка, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T09:37

2021-03-22T09:37

2021-03-22T09:37

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. На Москворецкой набережной у парка "Зарядье" установят барьер из водоналивных бонов на время пропуска весеннего паводка, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.Он пояснил, что водоналивные боны представляют собой отдельные эластичные резервуары в виде замкнутого рукава, внешняя оболочка которого выполнена из сверхпрочной полимерной ткани. Их накачивают воздухом и затем заполняют водой для утяжеления конструкции."Водоналивные боны плотно скрепляются между собой ремнями и укладываются впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком", - рассказал заммэра.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на причале "Зарядье" в этом году будут использованы 12 бонов, изготовленных специально для этого сооружения. Длина каждого из них составляет 30 метров, диаметр - один метр. На полную установку барьера потребуется не более 12 часов. Работы будут проведены после получения прогноза о времени пропуска весеннего паводка.

https://realty.ria.ru/20210319/moskva-1601941827.html

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россия, городское хозяйство москвы, зарядье, петр бирюков, москва, общество