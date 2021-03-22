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Барьер из бонов установят у парка "Зарядье" в Москве на время паводка
Барьер из бонов установят у парка "Зарядье" в Москве на время паводка
На Москворецкой набережной у парка "Зарядье" установят барьер из водоналивных бонов на время пропуска весеннего паводка, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T09:37
2021-03-22T09:37
2021-03-22T09:37
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. На Москворецкой набережной у парка "Зарядье" установят барьер из водоналивных бонов на время пропуска весеннего паводка, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.Он пояснил, что водоналивные боны представляют собой отдельные эластичные резервуары в виде замкнутого рукава, внешняя оболочка которого выполнена из сверхпрочной полимерной ткани. Их накачивают воздухом и затем заполняют водой для утяжеления конструкции."Водоналивные боны плотно скрепляются между собой ремнями и укладываются впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком", - рассказал заммэра.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на причале "Зарядье" в этом году будут использованы 12 бонов, изготовленных специально для этого сооружения. Длина каждого из них составляет 30 метров, диаметр - один метр. На полную установку барьера потребуется не более 12 часов. Работы будут проведены после получения прогноза о времени пропуска весеннего паводка.
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россия, городское хозяйство москвы, зарядье, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
На Москворецкой набережной у парка "Зарядье
" установят барьер из водоналивных бонов на время пропуска весеннего паводка, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы
в правительстве столицы Петр Бирюков
.
"Эти конструкции используются в столице не первый год и позволяют при резком повышении уровня воды предотвратить возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля", - отметил Бирюков.
Он пояснил, что водоналивные боны представляют собой отдельные эластичные резервуары в виде замкнутого рукава, внешняя оболочка которого выполнена из сверхпрочной полимерной ткани. Их накачивают воздухом и затем заполняют водой для утяжеления конструкции.
"Водоналивные боны плотно скрепляются между собой ремнями и укладываются впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком", - рассказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на причале "Зарядье" в этом году будут использованы 12 бонов, изготовленных специально для этого сооружения. Длина каждого из них составляет 30 метров, диаметр - один метр. На полную установку барьера потребуется не более 12 часов. Работы будут проведены после получения прогноза о времени пропуска весеннего паводка.