Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210322/babariko-1602328677.html
Бабарико не признал вину по делу Белгазпромбанка
Бабарико не признал вину по делу Белгазпромбанка
Виктор Бабарико на заседании суда в Минске не признал вину в инкриминируемых преступлениях в рамках уголовного дела против бывших топ-менеджеров... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:13
2021-03-22T15:41
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595978214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0d013f5df5cc7af4810f85b13720381.jpg
МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Виктор Бабарико на заседании суда в Минске не признал вину в инкриминируемых преступлениях в рамках уголовного дела против бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит максимум лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее в ходе предварительного расследования бывший банкир также не признал свою вину и отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить максимальное наказание.Бабарико отметил, что предъявленное ему обвинение не конкретизировано. "Я считаю, это нарушает мое право на защиту. Об этом я буду говорить в своих показаниях", - заметил он.Остальные семь фигурантов уголовного дела свою вину признали в полном объеме. Всего в уголовном деле восемь фигурантов, его рассматривает Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в суде Московского района Минска.Экс-глава Белгазпромбанка также выразил желание давать показания первым из восьми подсудимых, однако суд не согласился с этим, бывший банкир будет выступать одним из последних. В судебном заседании объявлен перерыв до вторника.По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.
https://ria.ru/20210126/babariko-1594690733.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595978214_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_4cd7d36398d07478b867859475595a77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Бабарико не признал вину по делу Белгазпромбанка

15:13 22.03.2021 (обновлено: 15:41 22.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредварительное заседание по делу Белгазпромбанка в Минске
Предварительное заседание по делу Белгазпромбанка в Минске - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Виктор Бабарико на заседании суда в Минске не признал вину в инкриминируемых преступлениях в рамках уголовного дела против бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит максимум лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее в ходе предварительного расследования бывший банкир также не признал свою вину и отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить максимальное наказание.
"Статьи (обвинения – ред.) понятны… Нет, я не признаю себя виновным в полном объеме, потому что я не совершал никаких преступлений, в которых меня обвиняют", - сказал Бабарико, отвечая на вопрос судьи Игоря Любовицкого.
Бабарико отметил, что предъявленное ему обвинение не конкретизировано. "Я считаю, это нарушает мое право на защиту. Об этом я буду говорить в своих показаниях", - заметил он.
Остальные семь фигурантов уголовного дела свою вину признали в полном объеме. Всего в уголовном деле восемь фигурантов, его рассматривает Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в суде Московского района Минска.
Экс-глава Белгазпромбанка также выразил желание давать показания первым из восьми подсудимых, однако суд не согласился с этим, бывший банкир будет выступать одним из последних. В судебном заседании объявлен перерыв до вторника.
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 19:06Протесты в Белоруссии
Вышедший из СИЗО белорусский политолог предложил амнистию для Бабарико
По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.
 
Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
00:35Счетная палата выявила увеличение процентного риска для бюджета России
00:34СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов
Лента новостейМолния