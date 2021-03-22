https://ria.ru/20210322/babariko-1602328677.html

Бабарико не признал вину по делу Белгазпромбанка

Бабарико не признал вину по делу Белгазпромбанка

Виктор Бабарико на заседании суда в Минске не признал вину в инкриминируемых преступлениях в рамках уголовного дела против бывших топ-менеджеров... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:13

2021-03-22T15:13

2021-03-22T15:41

дело белгазпромбанка

белгазпромбанк

виктор бабарико

белоруссия

в мире

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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Виктор Бабарико на заседании суда в Минске не признал вину в инкриминируемых преступлениях в рамках уголовного дела против бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит максимум лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее в ходе предварительного расследования бывший банкир также не признал свою вину и отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить максимальное наказание.Бабарико отметил, что предъявленное ему обвинение не конкретизировано. "Я считаю, это нарушает мое право на защиту. Об этом я буду говорить в своих показаниях", - заметил он.Остальные семь фигурантов уголовного дела свою вину признали в полном объеме. Всего в уголовном деле восемь фигурантов, его рассматривает Верховный суд Белоруссии в выездном заседании в суде Московского района Минска.Экс-глава Белгазпромбанка также выразил желание давать показания первым из восьми подсудимых, однако суд не согласился с этим, бывший банкир будет выступать одним из последних. В судебном заседании объявлен перерыв до вторника.По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.

https://ria.ru/20210126/babariko-1594690733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире