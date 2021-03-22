https://ria.ru/20210322/avtostrakhovanie-1602286120.html

Программа автострахования "Ингосстраха" наиболее популярна в 5 регионах

Программа автострахования "Ингосстраха" наиболее популярна в 5 регионах

Программа автострахования "Экспресс КАСКО", предлагаемая СПАО "Ингосстрах", пользуется наибольшей популярностью в Санкт-Петербурге, Москве, Башкортостане, Перми РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:19

2021-03-22T12:19

2021-03-22T12:19

ингосстрах

москва

кемерово

пермь

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Программа автострахования "Экспресс КАСКО", предлагаемая СПАО "Ингосстрах", пользуется наибольшей популярностью в Санкт-Петербурге, Москве, Башкортостане, Перми и Кемерово, сообщает компания.Наибольшую долю страхуемых по экспресс-программе составляют автомобили с лимитом ответственности по договору от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (41%), далее идут автомобили с лимитом от одного до полутора миллионов рублей (21%), и автомобили с лимитом до 500 тысяч рублей (19%). Наибольшей популярностью продукт пользуется у владельцев 3-7-летних автомобилей (31%), 27% водителей страхуют по этой программе машины старше 7 лет и 20% - автомобили до 1 года.Как отметили в "Ингосстрахе", "Экспресс КАСКО" построена по принципу "конструктора", когда водитель сам выбирает параметры и перечень рисков, наиболее актуальных для его автомобиля и типа эксплуатации. Для ряда марок автомобилей доступно заключение договора без осмотра. При оформлении полиса не применяется поправочный коэффициент за стаж и возраст лиц, допущенных к управлению. Кроме того, клиенты могут воспользоваться дополнительными опциями – страхование личных вещей в автомобиле и "Гарантия мобильности". Последняя опция предоставляет клиенту возможность уехать с места ДТП на такси бесплатно, а в период ремонта автомобиля воспользоваться услугами такси или каршеринга за счет страховщика, отметили в "Ингосстрахе"."Проанализировав портфель КАСКО "Ингосстраха", мы зафиксировали рост спроса на продукты-конструкторы и оперативно отреагировали, предложив решение, которое нравится многим пользователям. В 2021 году мы ожидаем роста продаж "Экспресс КАСКО", а также увеличения его доли в нашем портфеле услуг автострахования", - приводится в сообщении комментарий руководителя дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталия Княгиничева.

https://ria.ru/20210204/ingosstrakh-1595971274.html

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ингосстрах, москва, кемерово, пермь, новости компаний - экономика