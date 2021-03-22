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Программа автострахования "Ингосстраха" наиболее популярна в 5 регионах
Программа автострахования "Ингосстраха" наиболее популярна в 5 регионах
Программа автострахования "Экспресс КАСКО", предлагаемая СПАО "Ингосстрах", пользуется наибольшей популярностью в Санкт-Петербурге, Москве, Башкортостане, Перми РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:19
2021-03-22T12:19
ингосстрах
москва
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Программа автострахования "Экспресс КАСКО", предлагаемая СПАО "Ингосстрах", пользуется наибольшей популярностью в Санкт-Петербурге, Москве, Башкортостане, Перми и Кемерово, сообщает компания.Наибольшую долю страхуемых по экспресс-программе составляют автомобили с лимитом ответственности по договору от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (41%), далее идут автомобили с лимитом от одного до полутора миллионов рублей (21%), и автомобили с лимитом до 500 тысяч рублей (19%). Наибольшей популярностью продукт пользуется у владельцев 3-7-летних автомобилей (31%), 27% водителей страхуют по этой программе машины старше 7 лет и 20% - автомобили до 1 года.Как отметили в "Ингосстрахе", "Экспресс КАСКО" построена по принципу "конструктора", когда водитель сам выбирает параметры и перечень рисков, наиболее актуальных для его автомобиля и типа эксплуатации. Для ряда марок автомобилей доступно заключение договора без осмотра. При оформлении полиса не применяется поправочный коэффициент за стаж и возраст лиц, допущенных к управлению. Кроме того, клиенты могут воспользоваться дополнительными опциями – страхование личных вещей в автомобиле и "Гарантия мобильности". Последняя опция предоставляет клиенту возможность уехать с места ДТП на такси бесплатно, а в период ремонта автомобиля воспользоваться услугами такси или каршеринга за счет страховщика, отметили в "Ингосстрахе"."Проанализировав портфель КАСКО "Ингосстраха", мы зафиксировали рост спроса на продукты-конструкторы и оперативно отреагировали, предложив решение, которое нравится многим пользователям. В 2021 году мы ожидаем роста продаж "Экспресс КАСКО", а также увеличения его доли в нашем портфеле услуг автострахования", - приводится в сообщении комментарий руководителя дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталия Княгиничева.
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Новости
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ингосстрах, москва, кемерово, пермь, новости компаний - экономика

Программа автострахования "Ингосстраха" наиболее популярна в 5 регионах

12:19 22.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Программа автострахования "Экспресс КАСКО", предлагаемая СПАО "Ингосстрах", пользуется наибольшей популярностью в Санкт-Петербурге, Москве, Башкортостане, Перми и Кемерово, сообщает компания.
Наибольшую долю страхуемых по экспресс-программе составляют автомобили с лимитом ответственности по договору от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (41%), далее идут автомобили с лимитом от одного до полутора миллионов рублей (21%), и автомобили с лимитом до 500 тысяч рублей (19%). Наибольшей популярностью продукт пользуется у владельцев 3-7-летних автомобилей (31%), 27% водителей страхуют по этой программе машины старше 7 лет и 20% - автомобили до 1 года.
Как отметили в "Ингосстрахе", "Экспресс КАСКО" построена по принципу "конструктора", когда водитель сам выбирает параметры и перечень рисков, наиболее актуальных для его автомобиля и типа эксплуатации. Для ряда марок автомобилей доступно заключение договора без осмотра. При оформлении полиса не применяется поправочный коэффициент за стаж и возраст лиц, допущенных к управлению. Кроме того, клиенты могут воспользоваться дополнительными опциями – страхование личных вещей в автомобиле и "Гарантия мобильности". Последняя опция предоставляет клиенту возможность уехать с места ДТП на такси бесплатно, а в период ремонта автомобиля воспользоваться услугами такси или каршеринга за счет страховщика, отметили в "Ингосстрахе".
"Проанализировав портфель КАСКО "Ингосстраха", мы зафиксировали рост спроса на продукты-конструкторы и оперативно отреагировали, предложив решение, которое нравится многим пользователям. В 2021 году мы ожидаем роста продаж "Экспресс КАСКО", а также увеличения его доли в нашем портфеле услуг автострахования", - приводится в сообщении комментарий руководителя дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталия Княгиничева.
Коллаж с изображением здания Большого театра - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 11:04
"Ингосстрах" продолжит спонсорскую поддержку Большого театра
 
ИнгосстрахМоскваКемеровоПермьНовости компаний - Экономика
 
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