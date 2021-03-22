Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/astrazeneca-1602408932.html
Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca
Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca
Власти Испании на этой неделе решили начать вакцинировать препаратом AstraZeneca людей в возрасте до 65 лет, сообщила журналистам министр здравоохранения... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T23:46
2021-03-22T23:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
перу
чили
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_f04feaeaeaee60d6e0ec59e1a932dccc.jpg
БАРСЕЛОНА, 22 мар – РИА Новости. Власти Испании на этой неделе решили начать вакцинировать препаратом AstraZeneca людей в возрасте до 65 лет, сообщила журналистам министр здравоохранения Каролина Дариас.Ранее препарат получали люди от 18 до 55 лет из-за нехватки данных о том, как действует вакцина на людей старшего возраста. Газета Vanguardia со ссылкой на источники в понедельник сообщала о возобновлении вакцинации этим препаратом.При этом Дариас подчеркнула, что многое будет зависеть от наличия вакцины.Вице-президент британо-шведской компании Рууд Доббер в понедельник по итогам третьего этапа испытаний вакцины в США, Чили и Перу сообщил, что вакцина AstraZeneca от COVID-19 демонстрирует 80-процентную эффективность для людей старше 65 лет.Ранее Испания приняла решение приостановить использование вакцины AstraZeneca от коронавируса на фоне сообщений о нарушении свертываемости крови у привившихся. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на прошлой неделе вынесло заключение, согласно которому тщательное расследование не установило связи между вакциной указанного производителя и тромбоэмболическими явлениями, о которых сообщили ряд стран ЕС.
https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602288364.html
https://ria.ru/20210321/astrazeneca-1602222314.html
перу
чили
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_83ce76da06e2c4f1e2b28c493ea7cac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, astrazeneca , перу, чили, сша, в мире

Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca

23:46 22.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРСЕЛОНА, 22 мар – РИА Новости. Власти Испании на этой неделе решили начать вакцинировать препаратом AstraZeneca людей в возрасте до 65 лет, сообщила журналистам министр здравоохранения Каролина Дариас.
Ранее препарат получали люди от 18 до 55 лет из-за нехватки данных о том, как действует вакцина на людей старшего возраста. Газета Vanguardia со ссылкой на источники в понедельник сообщала о возобновлении вакцинации этим препаратом.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 12:24Распространение коронавируса
В Норвегии еще два человека умерли после вакцинации AstraZeneca

"Мы возобновляем вакцинацию с помощью AstraZeneca в эту среду, и возрастной порог, установленный сейчас в 55 лет, будет расширен до 65 лет", - сказала она.

При этом Дариас подчеркнула, что многое будет зависеть от наличия вакцины.
Вице-президент британо-шведской компании Рууд Доббер в понедельник по итогам третьего этапа испытаний вакцины в США, Чили и Перу сообщил, что вакцина AstraZeneca от COVID-19 демонстрирует 80-процентную эффективность для людей старше 65 лет.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 19:14Распространение коронавируса
ЮАР продала приобретенные вакцины AstraZeneca
Ранее Испания приняла решение приостановить использование вакцины AstraZeneca от коронавируса на фоне сообщений о нарушении свертываемости крови у привившихся. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на прошлой неделе вынесло заключение, согласно которому тщательное расследование не установило связи между вакциной указанного производителя и тромбоэмболическими явлениями, о которых сообщили ряд стран ЕС.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaПеруЧилиСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
00:35Счетная палата выявила увеличение процентного риска для бюджета России
00:34СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов
Лента новостейМолния