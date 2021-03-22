https://ria.ru/20210322/astrazeneca-1602408932.html
Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca
Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca
Власти Испании на этой неделе решили начать вакцинировать препаратом AstraZeneca людей в возрасте до 65 лет, сообщила журналистам министр здравоохранения... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T23:46
2021-03-22T23:46
2021-03-22T23:46
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БАРСЕЛОНА, 22 мар – РИА Новости. Власти Испании на этой неделе решили начать вакцинировать препаратом AstraZeneca людей в возрасте до 65 лет, сообщила журналистам министр здравоохранения Каролина Дариас.Ранее препарат получали люди от 18 до 55 лет из-за нехватки данных о том, как действует вакцина на людей старшего возраста. Газета Vanguardia со ссылкой на источники в понедельник сообщала о возобновлении вакцинации этим препаратом.При этом Дариас подчеркнула, что многое будет зависеть от наличия вакцины.Вице-президент британо-шведской компании Рууд Доббер в понедельник по итогам третьего этапа испытаний вакцины в США, Чили и Перу сообщил, что вакцина AstraZeneca от COVID-19 демонстрирует 80-процентную эффективность для людей старше 65 лет.Ранее Испания приняла решение приостановить использование вакцины AstraZeneca от коронавируса на фоне сообщений о нарушении свертываемости крови у привившихся. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на прошлой неделе вынесло заключение, согласно которому тщательное расследование не установило связи между вакциной указанного производителя и тромбоэмболическими явлениями, о которых сообщили ряд стран ЕС.
https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602288364.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , перу, чили, сша, в мире