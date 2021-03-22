Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/astrazeneca-1602361057.html
До 70% поляков отказываются прививаться вакциной AstraZeneca
До 70% поляков отказываются прививаться вакциной AstraZeneca
До 70% поляков отказываются прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca в пунктах вакцинации, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:27
2021-03-22T17:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600988397_0:92:3252:1921_1920x0_80_0_0_31f4e53924389e9798b3d5bdabe08c51.jpg
ВАРШАВА 22 мар - РИА Новости. До 70% поляков отказываются прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca в пунктах вакцинации, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик на пресс-конференции в понедельник.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. После EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им."В субботу во многих пунктах вакцинации уровень отказов достигал 70%", - сказал Дворчик, уточнив, что еще не имеет данных о состоянии дел на понедельник.При этом он выразил надежду на то, что озвученная недавно позиция Европейского агентства по лекарственным средствам повлияет на опасения людей и убедит их соглашаться на вакцинацию препаратом AstraZeneca.По последним данным, в Польше вакцинированы от коронавируса более 3,2 миллиона человек первой и почти 1,8 миллиона человек второй дозой вакцины при населении около 38 миллионов. В настоящее время вакцинация доступна только некоторым группам населения - медикам, учителям, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями.До настоящего времени республика получила более 6,5 миллиона доз вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601811888.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600988397_521:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_fc91f0306e1fba07c15bc36a6822e2e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, astrazeneca , польша, в мире

До 70% поляков отказываются прививаться вакциной AstraZeneca

17:27 22.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА 22 мар - РИА Новости. До 70% поляков отказываются прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca в пунктах вакцинации, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик на пресс-конференции в понедельник.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. После EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 14:09Распространение коронавируса
Российские дипломаты рассказали о просьбах поляков привить "Спутником V"
"В субботу во многих пунктах вакцинации уровень отказов достигал 70%", - сказал Дворчик, уточнив, что еще не имеет данных о состоянии дел на понедельник.
При этом он выразил надежду на то, что озвученная недавно позиция Европейского агентства по лекарственным средствам повлияет на опасения людей и убедит их соглашаться на вакцинацию препаратом AstraZeneca.
По последним данным, в Польше вакцинированы от коронавируса более 3,2 миллиона человек первой и почти 1,8 миллиона человек второй дозой вакцины при населении около 38 миллионов. В настоящее время вакцинация доступна только некоторым группам населения - медикам, учителям, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями.
До настоящего времени республика получила более 6,5 миллиона доз вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaПольшаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
00:35Счетная палата выявила увеличение процентного риска для бюджета России
00:34СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов
Лента новостейМолния