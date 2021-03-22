https://ria.ru/20210322/astrazeneca-1602361057.html

До 70% поляков отказываются прививаться вакциной AstraZeneca

До 70% поляков отказываются прививаться вакциной AstraZeneca

До 70% поляков отказываются прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca в пунктах вакцинации, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:27

2021-03-22T17:27

2021-03-22T17:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

польша

в мире

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ВАРШАВА 22 мар - РИА Новости. До 70% поляков отказываются прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca в пунктах вакцинации, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик на пресс-конференции в понедельник.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. После EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им."В субботу во многих пунктах вакцинации уровень отказов достигал 70%", - сказал Дворчик, уточнив, что еще не имеет данных о состоянии дел на понедельник.При этом он выразил надежду на то, что озвученная недавно позиция Европейского агентства по лекарственным средствам повлияет на опасения людей и убедит их соглашаться на вакцинацию препаратом AstraZeneca.По последним данным, в Польше вакцинированы от коронавируса более 3,2 миллиона человек первой и почти 1,8 миллиона человек второй дозой вакцины при населении около 38 миллионов. В настоящее время вакцинация доступна только некоторым группам населения - медикам, учителям, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями.До настоящего времени республика получила более 6,5 миллиона доз вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601811888.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , польша, в мире