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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/astrazeneca-1602286920.html
Европейцы стали меньше доверять вакцине от AstraZeneca, показал опрос
Европейцы стали меньше доверять вакцине от AstraZeneca, показал опрос
Доверие к вакцине от коронавируса фармкомпании AstraZeneca значительно снизилось в европейских странах после появления информации о возможных осложнениях и... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:18
2021-03-22T12:18
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
astrazeneca
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Доверие к вакцине от коронавируса фармкомпании AstraZeneca значительно снизилось в европейских странах после появления информации о возможных осложнениях и приостановке ее использования в ряде стран, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.По сравнению с февральским опросом, люди во Франции, Германии, Испании и Италии стали меньше доверять препарату AstraZeneca и считают его скорее небезопасным. Так, например, в феврале 43% немцев считали вакцину безопасной, 40% - небезопасной. Теперь большинство (55%) считает, что вакцина небезопасна, противоположного мнения придерживаются 32% опрошенных в Германии.Во Франции 43% участников опроса уже в феврале считали вакцину AstraZeneca небезопасной, иначе полагали 33%. В марте доверие к вакцине сильно снизилось: небезопасной вакцину считают уже 61%, доверяют ей только 23%.В Италии и Испании опрошенные ранее считали препарат безопасным (54% и 59% соответственно). В марте эти показатели упали до 36% и 38%, в обоих случаях опрошенные скорее считают вакцину небезопасной (43% и 52% соответственно).Лишь в Британии респонденты практически не изменили своего отношения к препарату от AstraZeneca. Большинство (77%) верят в безопасность вакцины, в февраля так считали 81% респондентов. В марте к исследованию присоединились Швеция и Дания. В Швеции вакцину скорее считают безопасной 43%, небезопасной - 34%. В Дании это соотношение составляет 42% на 42%. Однако в обоих случаях вакцину считают менее безопасной, чем альтернативы от Pfizer и Moderna.Опрос проводился с 15 по 18 марта. В нем приняли участие 1672 британцев, 2024 немцев, 1022 французов, 1016 итальянцев, 1050 испанцев, 1004 датчан, 1017 шведов.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , евросоюз, в мире

Европейцы стали меньше доверять вакцине от AstraZeneca, показал опрос

12:18 22.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Доверие к вакцине от коронавируса фармкомпании AstraZeneca значительно снизилось в европейских странах после появления информации о возможных осложнениях и приостановке ее использования в ряде стран, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.
По сравнению с февральским опросом, люди во Франции, Германии, Испании и Италии стали меньше доверять препарату AstraZeneca и считают его скорее небезопасным. Так, например, в феврале 43% немцев считали вакцину безопасной, 40% - небезопасной. Теперь большинство (55%) считает, что вакцина небезопасна, противоположного мнения придерживаются 32% опрошенных в Германии.
Во Франции 43% участников опроса уже в феврале считали вакцину AstraZeneca небезопасной, иначе полагали 33%. В марте доверие к вакцине сильно снизилось: небезопасной вакцину считают уже 61%, доверяют ей только 23%.
В Италии и Испании опрошенные ранее считали препарат безопасным (54% и 59% соответственно). В марте эти показатели упали до 36% и 38%, в обоих случаях опрошенные скорее считают вакцину небезопасной (43% и 52% соответственно).
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 19:14Распространение коронавируса
ЮАР продала приобретенные вакцины AstraZeneca
Лишь в Британии респонденты практически не изменили своего отношения к препарату от AstraZeneca. Большинство (77%) верят в безопасность вакцины, в февраля так считали 81% респондентов. В марте к исследованию присоединились Швеция и Дания. В Швеции вакцину скорее считают безопасной 43%, небезопасной - 34%. В Дании это соотношение составляет 42% на 42%. Однако в обоих случаях вакцину считают менее безопасной, чем альтернативы от Pfizer и Moderna.
Опрос проводился с 15 по 18 марта. В нем приняли участие 1672 британцев, 2024 немцев, 1022 французов, 1016 итальянцев, 1050 испанцев, 1004 датчан, 1017 шведов.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
 
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