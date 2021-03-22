https://ria.ru/20210322/artisty-1602404388.html

Российские артисты оценили попытку Киева наказать их за концерт в Крыму

Российские артисты оценили попытку Киева наказать их за концерт в Крыму

Российские артисты прокомментировали решение украинской прокуратуры возбудить уголовные дела за участие в концерте, посвященном открытию Крымского моста. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T22:41

2021-03-22T22:41

2021-03-22T22:41

керчь

иосиф пригожин

александр ф. скляр

алена свиридова

украина

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские артисты прокомментировали решение украинской прокуратуры возбудить уголовные дела за участие в концерте, посвященном открытию Крымского моста. Певица Алена Свиридова в беседе с RT выразила сожаление в связи с позицией Украины."Я сама за мир и дружбу, не понимаю вот этого всего, мне очень жаль, что все выходит так", — сказала артистка.По ее мнению, Киев не имеет права так поступать, потому что она не совершала никакого уголовного деяния. Лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр подтвердил свое участие в концерте в Крыму. "Я не знаю об этой информации, она прошла мимо меня, не слежу за такими вещами... Никак не могу отреагировать на эту информацию, а что мы должны делать в этой ситуации... По-моему, это очередной повод о чем-то вспомнить. Честно говоря, даже не задумываюсь на эту тему", — заявил исполнитель в беседе с RT. Муж и продюсер певицы Валерии, которая выступала на концерте в Керчи, Иосиф Пригожин в беседе с "Комсомольской правдой" назвал решение Киева глупостью."Чем они руководствуются, когда спустя три года возбуждают дело? Это же нелогично: украинские власти предлагают нашим артистам посетить Крым через Украину, но как это сделать, если в Украине они запрещены? В Крыму живут люди с российскими паспортами, они вошли в состав нашей страны путем всенародного голосования — что ж теперь, против всех крымчан дела заводить? Это преступление украинской власти против человечества, это фашизм! Но придет время, и эту власть также осудят", — сказал он. По словам Пригожина, больше всего он разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском. Многие российские артисты были лично знакомы с украинским президентом до его вступления в должность и работали в совместных проектах, отмечает Пригожин. Двадцать трех российских артистов обвиняют по части второй статьи 332-1 Уголовного Кодекса Украины за "незаконное" посещение "оккупированного" полуострова Крым.

https://ria.ru/20210322/druzhko-1602383832.html

https://ria.ru/20210129/artisty-1595146474.html

https://ria.ru/20210315/kirkorov-1601344451.html

керчь

украина

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керчь, иосиф пригожин, александр ф. скляр, алена свиридова, украина