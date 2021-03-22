https://ria.ru/20210322/artisty-1602363581.html
На Украине возбудили дело против 23 посещавших Крым российских артистов
На Украине возбудили дело против 23 посещавших Крым российских артистов
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, которые участвовали в концерте, посвященном открытию Крымского моста. Об этом... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:40
2021-03-22T17:40
2021-03-22T22:11
керчь
денис майданов
григорий лепс
украина
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, которые участвовали в концерте, посвященном открытию Крымского моста. Об этом сообщается в Telegram-аккаунте так называемой украинской прокуратуры Крыма и Севастополя. Дело завели после обращения председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка. Российских артистов обвиняют по части второй статьи 332-1 Уголовного Кодекса Украины. Имена музыкантов не называются.В мае 2018 года в Керчи провели концерт в честь открытия Крымского моста. В мероприятии приняли участие Григорий Лепс, Валерия, Александр Маршал, Денис Майданов, Дима Билан, Ольга Кормухина, Олег Газманов и другие артисты.Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, а 30 июня 2020 года — грузовое железнодорожное.
https://ria.ru/20210129/artisty-1595146474.html
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керчь, денис майданов, григорий лепс, украина