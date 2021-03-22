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На Украине возбудили дело против 23 посещавших Крым российских артистов
На Украине возбудили дело против 23 посещавших Крым российских артистов
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, которые участвовали в концерте, посвященном открытию Крымского моста. Об этом... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:40
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керчь
денис майданов
григорий лепс
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, которые участвовали в концерте, посвященном открытию Крымского моста. Об этом сообщается в Telegram-аккаунте так называемой украинской прокуратуры Крыма и Севастополя. Дело завели после обращения председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка. Российских артистов обвиняют по части второй статьи 332-1 Уголовного Кодекса Украины. Имена музыкантов не называются.В мае 2018 года в Керчи провели концерт в честь открытия Крымского моста. В мероприятии приняли участие Григорий Лепс, Валерия, Александр Маршал, Денис Майданов, Дима Билан, Ольга Кормухина, Олег Газманов и другие артисты.Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, а 30 июня 2020 года — грузовое железнодорожное.
https://ria.ru/20210129/artisty-1595146474.html
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керчь, денис майданов, григорий лепс, украина

На Украине возбудили дело против 23 посещавших Крым российских артистов

17:40 22.03.2021 (обновлено: 22:11 22.03.2021)
 
© Фото : страница "Крымский мост" в FacebookКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : страница "Крымский мост" в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, которые участвовали в концерте, посвященном открытию Крымского моста. Об этом сообщается в Telegram-аккаунте так называемой украинской прокуратуры Крыма и Севастополя.
Дело завели после обращения председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка. Российских артистов обвиняют по части второй статьи 332-1 Уголовного Кодекса Украины. Имена музыкантов не называются.
В мае 2018 года в Керчи провели концерт в честь открытия Крымского моста. В мероприятии приняли участие Григорий Лепс, Валерия, Александр Маршал, Денис Майданов, Дима Билан, Ольга Кормухина, Олег Газманов и другие артисты.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, а 30 июня 2020 года — грузовое железнодорожное.
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 15:09
Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список
 
КерчьДенис МайдановГригорий ЛепсУкраина
 
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