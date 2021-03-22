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Суд арестовал директора "Фармации" по делу пензенского губернатора
Суд арестовал директора "Фармации" по делу пензенского губернатора
Басманный суд Москвы арестовал директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, сообщила РИА... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:24
2021-03-22T19:24
задержание пензенского губернатора
следственный комитет россии (ск рф)
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Колосков стал пятым арестованным по этому делу, ранее суд отправил в СИЗО Белозерцева и трех его предполагаемых соучастников. Арестовать главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля суд с первого раза не смог из-за состояния его здоровья - обвиняемого вынесли из суда на носилках и увезли на скорой помощи. Чтобы выяснить, может ли тот участвовать в заседании, суд отложил рассмотрение ходатайства на 23 марта.Белозерцев и его предполагаемые соучастники обвиняются во взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
https://ria.ru/20210322/narusheniya-1602381848.html
https://ria.ru/20210322/shpigel-1602376565.html
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задержание пензенского губернатора, следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, происшествия

Суд арестовал директора "Фармации" по делу пензенского губернатора

19:24 22.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 мая", - сказала она.

Колосков стал пятым арестованным по этому делу, ранее суд отправил в СИЗО Белозерцева и трех его предполагаемых соучастников. Арестовать главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля суд с первого раза не смог из-за состояния его здоровья - обвиняемого вынесли из суда на носилках и увезли на скорой помощи. Чтобы выяснить, может ли тот участвовать в заседании, суд отложил рассмотрение ходатайства на 23 марта.
Белозерцев и его предполагаемые соучастники обвиняются во взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 19:16
В Пензенской области рассказали о нарушениях, выявленных при Белозерцеве
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
Бывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, у здания Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 18:48
Суд отложил вопрос об аресте главы "Биотэк" Шпигеля
 
Задержание пензенского губернатораСледственный комитет России (СК РФ)Пензенская областьПроисшествия
 
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