Суд арестовал директора "Фармации" по делу пензенского губернатора
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 мая", - сказала она.
Колосков стал пятым арестованным по этому делу, ранее суд отправил в СИЗО Белозерцева и трех его предполагаемых соучастников. Арестовать главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля суд с первого раза не смог из-за состояния его здоровья - обвиняемого вынесли из суда на носилках и увезли на скорой помощи. Чтобы выяснить, может ли тот участвовать в заседании, суд отложил рассмотрение ходатайства на 23 марта.
Белозерцев и его предполагаемые соучастники обвиняются во взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.