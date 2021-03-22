https://ria.ru/20210322/arest-1602383590.html

Суд арестовал директора "Фармации" по делу пензенского губернатора

Суд арестовал директора "Фармации" по делу пензенского губернатора

Басманный суд Москвы арестовал директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, сообщила РИА... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:24

2021-03-22T19:24

2021-03-22T19:24

задержание пензенского губернатора

следственный комитет россии (ск рф)

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Колосков стал пятым арестованным по этому делу, ранее суд отправил в СИЗО Белозерцева и трех его предполагаемых соучастников. Арестовать главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля суд с первого раза не смог из-за состояния его здоровья - обвиняемого вынесли из суда на носилках и увезли на скорой помощи. Чтобы выяснить, может ли тот участвовать в заседании, суд отложил рассмотрение ходатайства на 23 марта.Белозерцев и его предполагаемые соучастники обвиняются во взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.

https://ria.ru/20210322/narusheniya-1602381848.html

https://ria.ru/20210322/shpigel-1602376565.html

пензенская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, происшествия