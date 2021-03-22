https://ria.ru/20210322/arest-1602365039.html

Суд арестовал супругу главы "Биотэк" Шпигеля по делу Белозерцева

Суд арестовал супругу главы "Биотэк" Шпигеля по делу Белозерцева

Басманный суд Москвы в понедельник арестовал супругу главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля Евгению по делу пензенского губернатора... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:53

2021-03-22T17:53

2021-03-22T23:43

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник арестовал супругу главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля Евгению по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Евгения Шпигель стала четвертой из шести фигурантов этого дела, которых к настоящему моменту Басманный суд поместил в СИЗО.По данным суда, женщина работает финансовым директором "Биотэк". Следствие считает, что она выступала одним из посредников при передаче взяток наряду с другими фигурантами и "неустановленными лицами". Таким образом, следствие продолжает поиск пока других предполагаемых коррупционеров.Защита просила не арестовывать ее, ограничившись другой мерой пресечения, однако суд встал на сторону Следственного комитета.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.

https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312908.html

https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312649.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, происшествия