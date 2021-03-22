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Суд арестовал супругу главы "Биотэк" Шпигеля по делу Белозерцева
Суд арестовал супругу главы "Биотэк" Шпигеля по делу Белозерцева
Басманный суд Москвы в понедельник арестовал супругу главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля Евгению по делу пензенского губернатора... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:53
2021-03-22T23:43
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник арестовал супругу главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля Евгению по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Евгения Шпигель стала четвертой из шести фигурантов этого дела, которых к настоящему моменту Басманный суд поместил в СИЗО.По данным суда, женщина работает финансовым директором "Биотэк". Следствие считает, что она выступала одним из посредников при передаче взяток наряду с другими фигурантами и "неустановленными лицами". Таким образом, следствие продолжает поиск пока других предполагаемых коррупционеров.Защита просила не арестовывать ее, ограничившись другой мерой пресечения, однако суд встал на сторону Следственного комитета.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312908.html
https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312649.html
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следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, происшествия

Суд арестовал супругу главы "Биотэк" Шпигеля по делу Белозерцева

17:53 22.03.2021 (обновлено: 23:43 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкВице-президент компании "Биотэк" Евгения Шпигель во время рассмотрения ходатайства о ее аресте в рамках дела по обвинению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева во взяточничестве
Вице-президент компании Биотэк Евгения Шпигель во время рассмотрения ходатайства о ее аресте в рамках дела по обвинению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева во взяточничестве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник арестовал супругу главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля Евгению по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 мая", - сказала она.

Евгения Шпигель стала четвертой из шести фигурантов этого дела, которых к настоящему моменту Басманный суд поместил в СИЗО.
По данным суда, женщина работает финансовым директором "Биотэк". Следствие считает, что она выступала одним из посредников при передаче взяток наряду с другими фигурантами и "неустановленными лицами". Таким образом, следствие продолжает поиск пока других предполагаемых коррупционеров.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Защита пензенского губернатора Белозерцева просила о домашнем аресте
Защита просила не арестовывать ее, ограничившись другой мерой пресечения, однако суд встал на сторону Следственного комитета.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.
Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
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Следственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельЗадержание пензенского губернатораИван БелозерцевПроисшествия
 
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