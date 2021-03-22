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В Латвии арестовали счет руководителя Baltnews
В Латвии арестовали счет руководителя Baltnews
Счет шеф-редактора Baltnews Андрея Старикова арестован в Латвии в рамках дела латвийских журналистов, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:49
2021-03-22T15:54
россия
sputnik латвия
евросоюз
маргарита симоньян
латвия
задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Счет шеф-редактора Baltnews Андрея Старикова арестован в Латвии в рамках дела латвийских журналистов, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".Согласно письму отдела расследований Службы госбезопасности Латвии, "существует реальная возможность, что имеющиеся на расчетном счете (средства) Андрея Старикова получены незаконным путем, в нарушении запретов постановления Совета Европейского союза".В декабре 2020 года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210318/butina-1601783122.html
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россия, sputnik латвия, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии

В Латвии арестовали счет руководителя Baltnews

15:49 22.03.2021 (обновлено: 15:54 22.03.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники пикета в поддержку российских журналистов в центре Риги
Участники пикета в поддержку российских журналистов в центре Риги - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Счет шеф-редактора Baltnews Андрея Старикова арестован в Латвии в рамках дела латвийских журналистов, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".

"Латвийский счет шеф-редактора информагентства Baltnews Андрея Старикова был арестован в рамках уголовного дела против журналистов, которые якобы нарушили режим антироссийских санкций, сотрудничая с медиахолдингом "Россия сегодня", - говорится в сообщении.

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Согласно письму отдела расследований Службы госбезопасности Латвии, "существует реальная возможность, что имеющиеся на расчетном счете (средства) Андрея Старикова получены незаконным путем, в нарушении запретов постановления Совета Европейского союза".

"Для обеспечения возможной конфискации средств, полученных незаконным путем, в рамках уголовного дела на имущество наложен арест", - добавляется в письме.

В декабре 2020 года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
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МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
 
РоссияSputnik ЛатвияЕвросоюзМаргарита СимоньянЛатвияЗадержание журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии
 
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