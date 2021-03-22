https://ria.ru/20210322/arest-1602337909.html

В Латвии арестовали счет руководителя Baltnews

В Латвии арестовали счет руководителя Baltnews

Счет шеф-редактора Baltnews Андрея Старикова арестован в Латвии в рамках дела латвийских журналистов, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:49

2021-03-22T15:49

2021-03-22T15:54

россия

sputnik латвия

евросоюз

маргарита симоньян

латвия

задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Счет шеф-редактора Baltnews Андрея Старикова арестован в Латвии в рамках дела латвийских журналистов, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".Согласно письму отдела расследований Службы госбезопасности Латвии, "существует реальная возможность, что имеющиеся на расчетном счете (средства) Андрея Старикова получены незаконным путем, в нарушении запретов постановления Совета Европейского союза".В декабре 2020 года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210318/butina-1601783122.html

https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, sputnik латвия, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии