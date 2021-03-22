https://ria.ru/20210322/arest-1602321129.html

В Москве арестовали замглавы представительства Пензенской области

В Москве арестовали замглавы представительства Пензенской области

Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова по делу губернатора о... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:35

2021-03-22T14:35

2021-03-22T15:31

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова по делу губернатора о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Федотову вменяется часть 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).Ранее до 20 мая был арестован сам губернатор Иван Белозерцев.СК предъявил обвинения Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. Федотов и водитель представительства областного правительства Марков обвиняются в посредничестве в передаче взятки.

https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602292182.html

https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312649.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, пензенская область, происшествия