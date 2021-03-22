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В Москве арестовали замглавы представительства Пензенской области
В Москве арестовали замглавы представительства Пензенской области
Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова по делу губернатора о... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:35
2021-03-22T15:31
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова по делу губернатора о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Федотову вменяется часть 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).Ранее до 20 мая был арестован сам губернатор Иван Белозерцев.СК предъявил обвинения Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. Федотов и водитель представительства областного правительства Марков обвиняются в посредничестве в передаче взятки.
https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602292182.html
https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312649.html
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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, пензенская область, происшествия

В Москве арестовали замглавы представительства Пензенской области

14:35 22.03.2021 (обновлено: 15:31 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкЗаместитель директора представительства правительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов в суде
Заместитель директора представительства правительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов в суде - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова по делу губернатора о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая", - сказала она.

Федотову вменяется часть 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Ранее до 20 мая был арестован сам губернатор Иван Белозерцев.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время следственных действий в его рабочем кабинете. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 12:38
В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
СК предъявил обвинения Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. Федотов и водитель представительства областного правительства Марков обвиняются в посредничестве в передаче взятки.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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В Госдуме заявили, что спрос с Белозерцева должен быть особенно жестким
 
Задержание пензенского губернатораИван БелозерцевПензенская областьПроисшествия
 
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