https://ria.ru/20210322/arest-1602245602.html

Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца

Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца

Директора Фонда капитального ремонта Приморья и экс-мэра Находки Андрея Горелова арестовали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T03:45

2021-03-22T03:45

2021-03-22T12:50

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. Директора Фонда капитального ремонта Приморья и экс-мэра Находки Андрея Горелова арестовали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ краевого управления Следственного комитета Российской Федерации Аврора Римская."Взят под стражу на два месяца", — сказала она.Горелова задержали по делу о превышении полномочий. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года он покровительствовал и "способствовал успешной предпринимательской деятельности" фирмы по продаже стройматериалов.СК считает, что эти действия ущемили права и интересы другой фирмы, которая была подрядчиком при капремонте многоквартирного дома в Уссурийске: она недополучила оплату (свыше 4,2 миллиона рублей), не смогла вовремя купить стройматериалы для ремонта другого дома, и за это ее оштрафовали.Горелов в феврале 2016 года стал мэром Находки. В 2018 году он и председатель думы Находкинского городского округа Евгений Воронин, у которых был затянувшийся конфликт, подали в отставку — об этом их просил занимавший тогда пост врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

https://ria.ru/20210319/deputat-1602077323.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), приморский край, происшествия