Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца
03:45 22.03.2021 (обновлено: 12:50 22.03.2021)
© Фонд капитального ремонта Приморского краяДиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Андрей Горелов
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. Директора Фонда капитального ремонта Приморья и экс-мэра Находки Андрея Горелова арестовали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ краевого управления Следственного комитета Российской Федерации Аврора Римская.
"Взят под стражу на два месяца", — сказала она.
Горелова задержали по делу о превышении полномочий. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года он покровительствовал и "способствовал успешной предпринимательской деятельности" фирмы по продаже стройматериалов.
СК считает, что эти действия ущемили права и интересы другой фирмы, которая была подрядчиком при капремонте многоквартирного дома в Уссурийске: она недополучила оплату (свыше 4,2 миллиона рублей), не смогла вовремя купить стройматериалы для ремонта другого дома, и за это ее оштрафовали.
Горелов в феврале 2016 года стал мэром Находки. В 2018 году он и председатель думы Находкинского городского округа Евгений Воронин, у которых был затянувшийся конфликт, подали в отставку — об этом их просил занимавший тогда пост врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.