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Посол в США Антонов покинул здание МИД после консультаций
Посол в США Антонов покинул здание МИД после консультаций
Посол РФ в США Анатолий Антонов покинул здание российского МИД, куда приезжал на консультации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:27
2021-03-22T13:27
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
анатолий антонов
сша
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов покинул здание российского МИД, куда приезжал на консультации, передает корреспондент РИА Новости.Консультации продолжались более двух часов. После их окончания Антонов выглянул из главного входа в лобби, где его ждала пресса, и скрылся обратно, чтобы не общаться с журналистами.После этого посол вышел из бокового входа здания МИД и по подземному переходу пошел в сторону одной из соседних гостиниц. Сопровождавших его журналистов Антонов спросил, не стыдно ли им. От общения с прессой посол отказался.
https://ria.ru/20210321/bayden-1602233621.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анатолий антонов, сша, политика

Посол в США Антонов покинул здание МИД после консультаций

13:27 22.03.2021
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов покинул здание российского МИД, куда приезжал на консультации, передает корреспондент РИА Новости.
Консультации продолжались более двух часов. После их окончания Антонов выглянул из главного входа в лобби, где его ждала пресса, и скрылся обратно, чтобы не общаться с журналистами.
После этого посол вышел из бокового входа здания МИД и по подземному переходу пошел в сторону одной из соседних гостиниц. Сопровождавших его журналистов Антонов спросил, не стыдно ли им. От общения с прессой посол отказался.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 22:03
Раскрыто содержание писем, в которых американцы извинялись за Байдена
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Анатолий АнтоновСШАПолитика
 
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