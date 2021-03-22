https://ria.ru/20210322/antonov-1602302523.html

Посол в США Антонов покинул здание МИД после консультаций

Посол в США Антонов покинул здание МИД после консультаций

Посол РФ в США Анатолий Антонов покинул здание российского МИД, куда приезжал на консультации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:27

2021-03-22T13:27

2021-03-22T13:27

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

анатолий антонов

сша

политика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов покинул здание российского МИД, куда приезжал на консультации, передает корреспондент РИА Новости.Консультации продолжались более двух часов. После их окончания Антонов выглянул из главного входа в лобби, где его ждала пресса, и скрылся обратно, чтобы не общаться с журналистами.После этого посол вышел из бокового входа здания МИД и по подземному переходу пошел в сторону одной из соседних гостиниц. Сопровождавших его журналистов Антонов спросил, не стыдно ли им. От общения с прессой посол отказался.

https://ria.ru/20210321/bayden-1602233621.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анатолий антонов, сша, политика