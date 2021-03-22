https://ria.ru/20210322/advokat-1602398963.html

В Уфе подозреваемый в убийстве адвоката пришел в сознание в больнице

В Уфе подозреваемый в убийстве адвоката пришел в сознание в больнице

Подозреваемый в резонансном убийстве адвоката в центре Уфы, который находился в тяжелом состоянии после попытки суицида, пришел в сознание и переведен из... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T21:23

2021-03-22T21:23

2021-03-22T21:23

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УФА, 22 мар - РИА Новости. Подозреваемый в резонансном убийстве адвоката в центре Уфы, который находился в тяжелом состоянии после попытки суицида, пришел в сознание и переведен из реанимации в палату, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Днем 17 марта после драки на проезжей части улицы Пушкина один мужчина нанес ножом смертельные ранения другому, а чуть позже в соседнем квартале попытался совершить суицид, но его спасли и увезли в больницу. Выяснилось, что уфимец убил своего оппонента в Арбитражном суде республики. Момент нападения сняли на видео очевидцы, раненый адвокат Александр Елисеев перед смертью назвал им имя нападавшего.В минздраве региона сообщали, что подозреваемый в убийстве находится в тяжелом состоянии в больнице, ему была проделана операция.Ранее агентству в Кировском районном суде Уфы поясняли, что меру пресечения подозреваемому не будут избирать, пока он в больнице.

https://ria.ru/20200920/ubiystvo-1577509020.html

https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576600280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика башкортостан, уфа, происшествия