https://ria.ru/20210321/zapovednik-1602044483.html

На Камчатке начался сезон размножения ларг

На Камчатке начался сезон размножения ларг

На Камчатке у обитающих на Кроноцком лимане пестрых нерп (ларг) на льдинах возле побережья начинается сезон размножения, сообщает пресс-служба Кроноцкого... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T00:15

2021-03-21T00:15

2021-03-21T00:15

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

кроноцкий заповедник

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568569184_0:138:2174:1361_1920x0_80_0_0_7f4f47bbbc577eb1364df9a1c4ed083f.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На Камчатке у обитающих на Кроноцком лимане пестрых нерп (ларг) на льдинах возле побережья начинается сезон размножения, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника."На свет появляются малыши-бельки, — поясняет сотрудник заповедника. — Людям это таинство недоступно. Нельзя тревожить животных в такой ответственный период". Эксперты рассказывают, что Кроноцкий лиман — уютное место для зверей и водоплавающих птиц, один из интереснейших пунктов наблюдения за животными. Летом здесь можно увидеть лисиц, медведей и даже диких северных оленей, которые, спасаясь от жары и насекомых-кровососов, проводят время в устье реки Кроноцкой или в самом лимане.Бёрдвотчеры могут наблюдать здесь за жизнью околоводных и водоплавающих пернатых: различных куликов, уток, гусей, лебедей.

https://ria.ru/20200904/kamchatka-1576523256.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край