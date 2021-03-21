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На Камчатке начался сезон размножения ларг
На Камчатке начался сезон размножения ларг
На Камчатке у обитающих на Кроноцком лимане пестрых нерп (ларг) на льдинах возле побережья начинается сезон размножения, сообщает пресс-служба Кроноцкого... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T00:15
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На Камчатке у обитающих на Кроноцком лимане пестрых нерп (ларг) на льдинах возле побережья начинается сезон размножения, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника."На свет появляются малыши-бельки, — поясняет сотрудник заповедника. — Людям это таинство недоступно. Нельзя тревожить животных в такой ответственный период". Эксперты рассказывают, что Кроноцкий лиман — уютное место для зверей и водоплавающих птиц, один из интереснейших пунктов наблюдения за животными. Летом здесь можно увидеть лисиц, медведей и даже диких северных оленей, которые, спасаясь от жары и насекомых-кровососов, проводят время в устье реки Кроноцкой или в самом лимане.Бёрдвотчеры могут наблюдать здесь за жизнью околоводных и водоплавающих пернатых: различных куликов, уток, гусей, лебедей.
https://ria.ru/20200904/kamchatka-1576523256.html
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туризм, туристы, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край

На Камчатке начался сезон размножения ларг

00:15 21.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкДетеныш серого тюленя в вольере калининградского зоопарка
Детеныш серого тюленя в вольере калининградского зоопарка - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На Камчатке у обитающих на Кроноцком лимане пестрых нерп (ларг) на льдинах возле побережья начинается сезон размножения, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
"На свет появляются малыши-бельки, — поясняет сотрудник заповедника. — Людям это таинство недоступно. Нельзя тревожить животных в такой ответственный период".
Эксперты рассказывают, что Кроноцкий лиман — уютное место для зверей и водоплавающих птиц, один из интереснейших пунктов наблюдения за животными.
Летом здесь можно увидеть лисиц, медведей и даже диких северных оленей, которые, спасаясь от жары и насекомых-кровососов, проводят время в устье реки Кроноцкой или в самом лимане.
Бёрдвотчеры могут наблюдать здесь за жизнью околоводных и водоплавающих пернатых: различных куликов, уток, гусей, лебедей.
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