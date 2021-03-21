https://ria.ru/20210321/styuardessa-1602060646.html

Стюардесса рассказала, что делать, если покурил в самолете

Стюардесса рассказала, что делать, если покурил в самолете

Российская стюардесса, известная в соцсетях, как Руша, в TikTok рассказала пассажирам, что им делать, если они покурили на борту, чем это может грозить, а также РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T03:45

2021-03-21T03:45

2021-03-21T03:45

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российская стюардесса, известная в соцсетях, как Руша, в TikTok рассказала пассажирам, что им делать, если они покурили на борту, чем это может грозить, а также ответила на вопрос о чистоте пледов и подушек. "Если вы покурили в самолете, приготовьтесь к штрафу и ни в коем случае не выбрасывайте сигарету в урну, – предупреждает сотрудница авиакомпании. – Потому что там бумага! Воспользуйтесь пепельницей".Окурок в урне может спровоцировать пожар на борту, именно поэтому в самолетах сохранились пепельницы.Также она ответила на вопрос пассажира, правда ли, что пледы на борту после рейса не заменяют на чистые. "Да. И пледы, и подушки не стирают, их красиво складывают и дают новым пассажирам", – подтвердила стюардесса.

https://ria.ru/20210202/samolet-1595565458.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, авиакомпании, самолеты, новости - туризм