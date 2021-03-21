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Стюардесса рассказала, что делать, если покурил в самолете
Стюардесса рассказала, что делать, если покурил в самолете
Российская стюардесса, известная в соцсетях, как Руша, в TikTok рассказала пассажирам, что им делать, если они покурили на борту, чем это может грозить, а также РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T03:45
2021-03-21T03:45
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российская стюардесса, известная в соцсетях, как Руша, в TikTok рассказала пассажирам, что им делать, если они покурили на борту, чем это может грозить, а также ответила на вопрос о чистоте пледов и подушек. "Если вы покурили в самолете, приготовьтесь к штрафу и ни в коем случае не выбрасывайте сигарету в урну, – предупреждает сотрудница авиакомпании. – Потому что там бумага! Воспользуйтесь пепельницей".Окурок в урне может спровоцировать пожар на борту, именно поэтому в самолетах сохранились пепельницы.Также она ответила на вопрос пассажира, правда ли, что пледы на борту после рейса не заменяют на чистые. "Да. И пледы, и подушки не стирают, их красиво складывают и дают новым пассажирам", – подтвердила стюардесса.
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туризм, авиакомпании, самолеты, новости - туризм

Стюардесса рассказала, что делать, если покурил в самолете

03:45 21.03.2021
 
© Depositphotos / nelyninellСтюардесса
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Depositphotos / nelyninell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российская стюардесса, известная в соцсетях, как Руша, в TikTok рассказала пассажирам, что им делать, если они покурили на борту, чем это может грозить, а также ответила на вопрос о чистоте пледов и подушек.
"Если вы покурили в самолете, приготовьтесь к штрафу и ни в коем случае не выбрасывайте сигарету в урну, – предупреждает сотрудница авиакомпании. – Потому что там бумага! Воспользуйтесь пепельницей".
Окурок в урне может спровоцировать пожар на борту, именно поэтому в самолетах сохранились пепельницы.
Также она ответила на вопрос пассажира, правда ли, что пледы на борту после рейса не заменяют на чистые. "Да. И пледы, и подушки не стирают, их красиво складывают и дают новым пассажирам", – подтвердила стюардесса.
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ТуризмТуризмавиакомпаниисамолетыНовости - Туризм
 
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