https://ria.ru/20210321/prigovor-1602213821.html
В Красноярском крае чиновнику вынесли приговор по делу о гибели детей
В Красноярском крае чиновнику вынесли приговор по делу о гибели детей
Суд отправил под домашний арест на два месяца главу управления городского хозяйства Лесосибирска Красноярского края, ранее задержанного по делу о халатности,... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T16:56
2021-03-21T16:56
2021-03-21T16:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
лесосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 мар - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца главу управления городского хозяйства Лесосибирска Красноярского края, ранее задержанного по делу о халатности, повлекшей смерть четверых детей при пожаре, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В среду в Лесосибирске при пожаре в 18-квартирном деревянном доме погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным МЧС, в квартире не были установлены пожарные извещатели, хотя семья их получала.Следствие полагает, что обвиняемый не принял своевременных мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, самовольно туда вселившейся. В ведомстве сообщили, что его халатные действия привели к тому, что в результате неисправности электропроводки произошло короткое замыкание и пожар. Также в рамках уголовного дела проверяются действия должностных лиц органов системы профилактики Лесосибирска на предмет установления надлежащего контроля за семьей в опасном положении, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210320/pozhar-1602142280.html
красноярский край
лесосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, лесосибирск, происшествия