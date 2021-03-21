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В Красноярском крае чиновнику вынесли приговор по делу о гибели детей
В Красноярском крае чиновнику вынесли приговор по делу о гибели детей
Суд отправил под домашний арест на два месяца главу управления городского хозяйства Лесосибирска Красноярского края, ранее задержанного по делу о халатности,... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T16:56
2021-03-21T16:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
лесосибирск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 21 мар - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца главу управления городского хозяйства Лесосибирска Красноярского края, ранее задержанного по делу о халатности, повлекшей смерть четверых детей при пожаре, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В среду в Лесосибирске при пожаре в 18-квартирном деревянном доме погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным МЧС, в квартире не были установлены пожарные извещатели, хотя семья их получала.Следствие полагает, что обвиняемый не принял своевременных мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, самовольно туда вселившейся. В ведомстве сообщили, что его халатные действия привели к тому, что в результате неисправности электропроводки произошло короткое замыкание и пожар. Также в рамках уголовного дела проверяются действия должностных лиц органов системы профилактики Лесосибирска на предмет установления надлежащего контроля за семьей в опасном положении, говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, лесосибирск, происшествия

В Красноярском крае чиновнику вынесли приговор по делу о гибели детей

16:56 21.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОЯРСК, 21 мар - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца главу управления городского хозяйства Лесосибирска Красноярского края, ранее задержанного по делу о халатности, повлекшей смерть четверых детей при пожаре, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В среду в Лесосибирске при пожаре в 18-квартирном деревянном доме погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным МЧС, в квартире не были установлены пожарные извещатели, хотя семья их получала.

"Сегодня Лесосибирским городским судом с учетом позиции участвующего прокурора обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 18 мая 2021 года, установлен ряд ограничений", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что обвиняемый не принял своевременных мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, самовольно туда вселившейся. В ведомстве сообщили, что его халатные действия привели к тому, что в результате неисправности электропроводки произошло короткое замыкание и пожар. Также в рамках уголовного дела проверяются действия должностных лиц органов системы профилактики Лесосибирска на предмет установления надлежащего контроля за семьей в опасном положении, говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайЛесосибирскПроисшествия
 
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