https://ria.ru/20210321/pozhar-1602205058.html

В казанском кафе произошел пожар

В казанском кафе произошел пожар

Пожар произошёл в воскресенье днём в одном из кафе в здании казанского ГУМа, до приезда пожарных его покинули 30 человек, пострадавших нет, сообщает главное... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T14:55

2021-03-21T14:55

2021-03-21T15:40

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Пожар произошёл в воскресенье днём в одном из кафе в здании казанского ГУМа, до приезда пожарных его покинули 30 человек, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение кровли и утеплителя в наружной стене на площади 60 квадратных метров. Силы и средства пожарной охраны работают по 2 номеру сложности. Развернут оперативный штаб тушения пожара.Для ликвидации последствий пожара пожарные подразделения вскрыли кровлю и обследовали чердачное помещение на наличие скрытых угроз возгорания."В 14.37 – локализация пожара. Угроза распространения огня на нижние этажи отсутствует", - говорится в сообщении."В 15.29 – полная ликвидация последствий пожара, площадь пожара – 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210320/pozhar-1602092604.html

https://ria.ru/20210319/pozhar-1601912710.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия