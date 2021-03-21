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В казанском кафе произошел пожар
В казанском кафе произошел пожар
Пожар произошёл в воскресенье днём в одном из кафе в здании казанского ГУМа, до приезда пожарных его покинули 30 человек, пострадавших нет, сообщает главное... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T14:55
2021-03-21T15:40
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Пожар произошёл в воскресенье днём в одном из кафе в здании казанского ГУМа, до приезда пожарных его покинули 30 человек, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение кровли и утеплителя в наружной стене на площади 60 квадратных метров. Силы и средства пожарной охраны работают по 2 номеру сложности. Развернут оперативный штаб тушения пожара.Для ликвидации последствий пожара пожарные подразделения вскрыли кровлю и обследовали чердачное помещение на наличие скрытых угроз возгорания."В 14.37 – локализация пожара. Угроза распространения огня на нижние этажи отсутствует", - говорится в сообщении."В 15.29 – полная ликвидация последствий пожара, площадь пожара – 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210320/pozhar-1602092604.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

В казанском кафе произошел пожар

14:55 21.03.2021 (обновлено: 15:40 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Пожар произошёл в воскресенье днём в одном из кафе в здании казанского ГУМа, до приезда пожарных его покинули 30 человек, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 12.50 поступило сообщение о пожаре в здании кафе "По чесноку", расположенном по адресу: улица Профсоюзная, 50. Кафе находится в комплексе зданий ТЦ ГУМ. Самостоятельно покинули помещение 30 человек посетителей и персонала", - говорится в сообщении.

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По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение кровли и утеплителя в наружной стене на площади 60 квадратных метров. Силы и средства пожарной охраны работают по 2 номеру сложности. Развернут оперативный штаб тушения пожара.
Для ликвидации последствий пожара пожарные подразделения вскрыли кровлю и обследовали чердачное помещение на наличие скрытых угроз возгорания.

"В данный момент установлено, что в чердачном помещении наблюдается угроза распространения огня по деревянным перекрытиям на площади до 200 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлечены 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС - 38 человек и 12 единиц техники", - отмечает ведомство.

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"В 14.37 – локализация пожара. Угроза распространения огня на нижние этажи отсутствует", - говорится в сообщении.
"В 15.29 – полная ликвидация последствий пожара, площадь пожара – 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
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