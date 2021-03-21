В казанском кафе произошел пожар
14:55 21.03.2021 (обновлено: 15:40 21.03.2021)
КАЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Пожар произошёл в воскресенье днём в одном из кафе в здании казанского ГУМа, до приезда пожарных его покинули 30 человек, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 12.50 поступило сообщение о пожаре в здании кафе "По чесноку", расположенном по адресу: улица Профсоюзная, 50. Кафе находится в комплексе зданий ТЦ ГУМ. Самостоятельно покинули помещение 30 человек посетителей и персонала", - говорится в сообщении.
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По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение кровли и утеплителя в наружной стене на площади 60 квадратных метров. Силы и средства пожарной охраны работают по 2 номеру сложности. Развернут оперативный штаб тушения пожара.
Для ликвидации последствий пожара пожарные подразделения вскрыли кровлю и обследовали чердачное помещение на наличие скрытых угроз возгорания.
"В данный момент установлено, что в чердачном помещении наблюдается угроза распространения огня по деревянным перекрытиям на площади до 200 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлечены 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС - 38 человек и 12 единиц техники", - отмечает ведомство.
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"В 14.37 – локализация пожара. Угроза распространения огня на нижние этажи отсутствует", - говорится в сообщении.
"В 15.29 – полная ликвидация последствий пожара, площадь пожара – 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.