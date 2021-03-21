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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210321/narvuz-1602221950.html
Праздник весны Навруз встречают в воскресенье тюркские народы
Праздник весны Навруз встречают в воскресенье тюркские народы
Навруз - народный праздник весны и обновления природы отмечают сегодня в Дагестане, Татарстане, Башкирии, диаспоры из среднеазиатских республик в России, а... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T19:12
2021-03-21T19:12
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Навруз - народный праздник весны и обновления природы отмечают сегодня в Дагестане, Татарстане, Башкирии, диаспоры из среднеазиатских республик в России, а также в Турции и ряде других стран.Навруз отмечают 21 марта – это не религиозный праздник у иранских и тюркских народов. Его отмечают, в частности, в Дагестане, Татарстане, Башкирии, а также Средней Азии, Иране, Афганистане, Македонии, Албании, Турции. Праздник ориентирован на солнечный календарь, приурочен к астрономическому началу весны - дню весеннего равноденствия, хотя оно не обязательно совпадает с датой праздника. Навруз символизирует весну и обновление природы. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. ООН в 2010 году приняла резолюцию, согласно которой 21 марта признается Международным днем Навруза.Среди мусульман к празднику двоякое отношение: одни считают его приемлемой частью народной традиции, а другие говорят, что правоверным отмечать его недопустимо. "Многие ошибочно считают Навруз исламским праздником, - заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной Наврузу, имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис Мухутдинов. - Вероятно, потому что с ним ассоциируют мусульман, ведь его отмечают в мусульманских странах". По его словам, Навруз - просто "праздник весны и добрых дел".Как отметил директор Института религии и политики Антон Игнатенко, исторически Навруз был религиозным праздником в зороастризме, а потом распространился среди персов и тюркоязычных народов. Поэтому, по его словам, исламского в этом празднике "ничего нет", но некоторые народы, исповедующие ислам, переняли эту традицию.В этот день принято устраивать застолья, угощать близких и друзей, поздравлять друг друга."Смысл Навруза – открытость, новая жизнь, пожелание благополучия, гостеприимство", - рассказал заместитель директора института Европы РАН Роман Лункин. Он отметил, что среди символов праздника - пророщенные ростки пшеницы, а "в некоторых странах на Навруз красят яйца – это символ возрождения, новой жизни, что есть и в христианстве, поэтому это праздник объединяющий".Руководитель Московского общества туркменской культуры Гульнабад Текаева тоже назвала это праздник объединяющим, ведь "все гуляют, вместе шииты и сунниты, представители разных национальностей". Она напомнила, что в Москве Навруз отмечают на городском уровне. По ее данным, до пандемии, в 2019 году праздник, который прошел тогда на ВДНХ, посетило коло 40 тысяч человек: "можно был попробовать разные виды плова, были концерт, танцы, большая программа". В 2021 году, по ее словам, в общине организуют фестиваль высокой моды, проход в национальных костюмах и турниры по национальной борьбе.Ранее замруководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров сообщил РИА Новости, что в столице Навруз пройдет в 2021 году в онлайн–формате. Трансляция будет доступна на официальном сайте праздника https://navruz.moscow, в социальной сети "Одноклассники" и на Youtube-канале телеканала "Мир".Как отметила представитель благотворительного фонда культурных и гуманитарных инициатив "Общее дело" Наталья Локтева, в программе праздника - традиционные блоки: "Национальный дворик", в рамках которого каждая диаспора представлена в виде презентации, "Национальные игры", "Национальные кухни" и мастер-класс по приготовлению плова, а также четырёхчасовой онлайн-концерт, где все национальные диаспоры и общественные объединения смогут продемонстрировать свои умения и навыки, а в финале ожидаются выступления певицы Согдианы, Аслана Гусейнова, Аниты Цой и хора Турецкого.
https://ria.ru/20210318/navruz-1601864767.html
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религия, анита цой, одноклассники, справки, общество

Праздник весны Навруз встречают в воскресенье тюркские народы

19:12 21.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖители города Байконур во время праздника Навруз
Жители города Байконур во время праздника Навруз - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Навруз - народный праздник весны и обновления природы отмечают сегодня в Дагестане, Татарстане, Башкирии, диаспоры из среднеазиатских республик в России, а также в Турции и ряде других стран.
Навруз отмечают 21 марта – это не религиозный праздник у иранских и тюркских народов. Его отмечают, в частности, в Дагестане, Татарстане, Башкирии, а также Средней Азии, Иране, Афганистане, Македонии, Албании, Турции. Праздник ориентирован на солнечный календарь, приурочен к астрономическому началу весны - дню весеннего равноденствия, хотя оно не обязательно совпадает с датой праздника. Навруз символизирует весну и обновление природы. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. ООН в 2010 году приняла резолюцию, согласно которой 21 марта признается Международным днем Навруза.
Среди мусульман к празднику двоякое отношение: одни считают его приемлемой частью народной традиции, а другие говорят, что правоверным отмечать его недопустимо. "Многие ошибочно считают Навруз исламским праздником, - заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной Наврузу, имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис Мухутдинов. - Вероятно, потому что с ним ассоциируют мусульман, ведь его отмечают в мусульманских странах". По его словам, Навруз - просто "праздник весны и добрых дел".
Как отметил директор Института религии и политики Антон Игнатенко, исторически Навруз был религиозным праздником в зороастризме, а потом распространился среди персов и тюркоязычных народов. Поэтому, по его словам, исламского в этом празднике "ничего нет", но некоторые народы, исповедующие ислам, переняли эту традицию.
В этот день принято устраивать застолья, угощать близких и друзей, поздравлять друг друга.
"Смысл Навруза – открытость, новая жизнь, пожелание благополучия, гостеприимство", - рассказал заместитель директора института Европы РАН Роман Лункин. Он отметил, что среди символов праздника - пророщенные ростки пшеницы, а "в некоторых странах на Навруз красят яйца – это символ возрождения, новой жизни, что есть и в христианстве, поэтому это праздник объединяющий".
Девушки в народных костюмах на праздновании Навруза в Бишкеке, Киргизия - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 18:25Религия и мировоззрение
Включить Навруз в исламский календарь невозможно, уверен эксперт
Руководитель Московского общества туркменской культуры Гульнабад Текаева тоже назвала это праздник объединяющим, ведь "все гуляют, вместе шииты и сунниты, представители разных национальностей". Она напомнила, что в Москве Навруз отмечают на городском уровне. По ее данным, до пандемии, в 2019 году праздник, который прошел тогда на ВДНХ, посетило коло 40 тысяч человек: "можно был попробовать разные виды плова, были концерт, танцы, большая программа". В 2021 году, по ее словам, в общине организуют фестиваль высокой моды, проход в национальных костюмах и турниры по национальной борьбе.
Ранее замруководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров сообщил РИА Новости, что в столице Навруз пройдет в 2021 году в онлайн–формате. Трансляция будет доступна на официальном сайте праздника https://navruz.moscow, в социальной сети "Одноклассники" и на Youtube-канале телеканала "Мир".
Как отметила представитель благотворительного фонда культурных и гуманитарных инициатив "Общее дело" Наталья Локтева, в программе праздника - традиционные блоки: "Национальный дворик", в рамках которого каждая диаспора представлена в виде презентации, "Национальные игры", "Национальные кухни" и мастер-класс по приготовлению плова, а также четырёхчасовой онлайн-концерт, где все национальные диаспоры и общественные объединения смогут продемонстрировать свои умения и навыки, а в финале ожидаются выступления певицы Согдианы, Аслана Гусейнова, Аниты Цой и хора Турецкого.
Участницы танцевального коллектива во время концерта, посвященного Наврузу, на площади Ала-Тоо в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 04:32
Международный день Навруз
 
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