Соотечественники в Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения

"Уважаемый Сергей Викторович! Вот уже много лет вы стоите на защите внешнеполитических и национальных интересов России и Абхазии на всех международных площадках. Тот вклад, который вы вносите в развитие и укрепление российско-абхазских отношений несмотря на все сложности, бесценен", - говорится в сообщении на сайте союза.