Соотечественники в Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
© Пресс-служба МИД РФ
СУХУМ, 21 мар – РИА Новости. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, поздравил с днем рождения главу МИД РФ Сергея Лаврова и отметил его вклад в укрепление российско-абхазских отношений.
Министру иностранных дел России в воскресенье исполнился 71 год.
"Уважаемый Сергей Викторович! Вот уже много лет вы стоите на защите внешнеполитических и национальных интересов России и Абхазии на всех международных площадках. Тот вклад, который вы вносите в развитие и укрепление российско-абхазских отношений несмотря на все сложности, бесценен", - говорится в сообщении на сайте союза.
Отдельно в КСОРС отметили помощь Лаврова в решении проблем русских соотечественников, проживающих в Абхазии.
"Позвольте сердечно поздравить вас с днем рождения и пожелать крепкого здоровья, кавказского долголетия, дальнейших успехов на этом нелегком поприще", - отмечается в сообщении.
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