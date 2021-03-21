Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210321/lavrov-1602215662.html
Соотечественники в Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения
Соотечественники в Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения
Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, поздравил с днем рождения главу МИД РФ Сергея Лаврова и РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T17:33
2021-03-21T17:33
россия
сергей лавров
абхазия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581616013_0:98:3028:1801_1920x0_80_0_0_b0bfdee8cea1549e93c8719ff03b58a1.jpg
СУХУМ, 21 мар – РИА Новости. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, поздравил с днем рождения главу МИД РФ Сергея Лаврова и отметил его вклад в укрепление российско-абхазских отношений.Министру иностранных дел России в воскресенье исполнился 71 год.Отдельно в КСОРС отметили помощь Лаврова в решении проблем русских соотечественников, проживающих в Абхазии."Позвольте сердечно поздравить вас с днем рождения и пожелать крепкого здоровья, кавказского долголетия, дальнейших успехов на этом нелегком поприще", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210319/termin-1601949208.html
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581616013_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_32cc48d9c969cedee4047716b2c0e51e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, абхазия, в мире

Соотечественники в Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения

17:33 21.03.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СУХУМ, 21 мар – РИА Новости. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, поздравил с днем рождения главу МИД РФ Сергея Лаврова и отметил его вклад в укрепление российско-абхазских отношений.
Министру иностранных дел России в воскресенье исполнился 71 год.

"Уважаемый Сергей Викторович! Вот уже много лет вы стоите на защите внешнеполитических и национальных интересов России и Абхазии на всех международных площадках. Тот вклад, который вы вносите в развитие и укрепление российско-абхазских отношений несмотря на все сложности, бесценен", - говорится в сообщении на сайте союза.

Отдельно в КСОРС отметили помощь Лаврова в решении проблем русских соотечественников, проживающих в Абхазии.
"Позвольте сердечно поздравить вас с днем рождения и пожелать крепкого здоровья, кавказского долголетия, дальнейших успехов на этом нелегком поприще", - отмечается в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 12:01
Захарова рассказала о новом термине, введенном Лавровым
 
РоссияСергей ЛавровАбхазияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
04:12Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
03:45Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца
03:25"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
03:02СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
02:55Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
02:10Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
02:10Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
02:08Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери
02:06Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"
01:42Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
01:41Лавров назвал главный инструмент действий Запада
01:39Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
01:37Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
01:36Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
01:32Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
01:30Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
01:29Лавров заявил о необходимости срочно уходить от западных платежных систем
01:17Друг сообщил о самоубийстве поэта Андрея Егорова
01:14Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Лента новостейМолния