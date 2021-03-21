https://ria.ru/20210321/koronavirus-1602188785.html

В Москве за сутки госпитализировали 692 человека с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 692 человека с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 692 человека с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T11:33

2021-03-21T11:33

2021-03-21T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 692 человека с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровел ещё 1371 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 931 296. В Москве выявлены 1511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 692 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончалось 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210316/kovid-1601372831.html

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва