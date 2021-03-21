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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210321/koronavirus-1602188785.html
В Москве за сутки госпитализировали 692 человека с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 692 человека с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 692 человека с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T11:33
2021-03-21T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 692 человека с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровел ещё 1371 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 931 296. В Москве выявлены 1511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 692 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончалось 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва

В Москве за сутки госпитализировали 692 человека с коронавирусом

11:33 21.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 692 человека с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровел ещё 1371 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 931 296. В Москве выявлены 1511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 692 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице за сутки скончалось 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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