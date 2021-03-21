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Фотовыставка #Ценныекадры открылась у Северного речного вокзала в Москве
Фотовыставка #Ценныекадры открылась у Северного речного вокзала в Москве
Фотоистории о профессионалах городского хозяйства появились у Северного речного вокзала, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-21T15:19
2021-03-22T14:30
северный речной вокзал
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Фотоистории о профессионалах городского хозяйства появились у Северного речного вокзала, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в воскресенье.Отмечается, что жители и гости города увидят 30 фотоисторий о дорожных рабочих и водителях спецтехники, инженерах и техниках, кровельщиках и промышленных альпинистах, электромонтерах, диспетчерах, сварщиках, спасателях, экологах и других специалистах. Также на снимках запечатлены стратегические объекты городского хозяйства: коллекторы, электроподстанция ПАО "Россети Московский регион", тепловой пункт ПАО "МОЭК", Курьяновские очистные сооружения, диспетчерские, теплицы ГБУ "Озеленение"."Под каждым фото есть QR-код. Отсканировав его, горожане смогут попасть на сайт проекта, где собраны интервью со специалистами", - дополняется в сообщении.
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северный речной вокзал, городское хозяйство москвы, москва, общество

Фотовыставка #Ценныекадры открылась у Северного речного вокзала в Москве

15:19 21.03.2021 (обновлено: 14:30 22.03.2021)
 
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыВыставка #Ценныекадры у Северного речного вокзала
Выставка #Ценныекадры у Северного речного вокзала - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Фотоистории о профессионалах городского хозяйства появились у Северного речного вокзала, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в воскресенье.
"На площади перед зданием Северного речного вокзала открылась выставка #Ценныекадры, посвященная сотрудникам комплекса городского хозяйства. Она начала работу 21 марта, в день работников ЖКХ. Праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители и гости города увидят 30 фотоисторий о дорожных рабочих и водителях спецтехники, инженерах и техниках, кровельщиках и промышленных альпинистах, электромонтерах, диспетчерах, сварщиках, спасателях, экологах и других специалистах. Также на снимках запечатлены стратегические объекты городского хозяйства: коллекторы, электроподстанция ПАО "Россети Московский регион", тепловой пункт ПАО "МОЭК", Курьяновские очистные сооружения, диспетчерские, теплицы ГБУ "Озеленение".
"Под каждым фото есть QR-код. Отсканировав его, горожане смогут попасть на сайт проекта, где собраны интервью со специалистами", - дополняется в сообщении.
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Северный Речной вокзалГородское хозяйство МосквыМоскваОбщество
 
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