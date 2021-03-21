https://ria.ru/20210321/fotovystavka-1602316100.html

Фотовыставка #Ценныекадры открылась у Северного речного вокзала в Москве

Фотовыставка #Ценныекадры открылась у Северного речного вокзала в Москве

Фотоистории о профессионалах городского хозяйства появились у Северного речного вокзала, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-21T15:19

2021-03-21T15:19

2021-03-22T14:30

северный речной вокзал

городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Фотоистории о профессионалах городского хозяйства появились у Северного речного вокзала, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в воскресенье.Отмечается, что жители и гости города увидят 30 фотоисторий о дорожных рабочих и водителях спецтехники, инженерах и техниках, кровельщиках и промышленных альпинистах, электромонтерах, диспетчерах, сварщиках, спасателях, экологах и других специалистах. Также на снимках запечатлены стратегические объекты городского хозяйства: коллекторы, электроподстанция ПАО "Россети Московский регион", тепловой пункт ПАО "МОЭК", Курьяновские очистные сооружения, диспетчерские, теплицы ГБУ "Озеленение"."Под каждым фото есть QR-код. Отсканировав его, горожане смогут попасть на сайт проекта, где собраны интервью со специалистами", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210320/mosty-1602109837.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный речной вокзал, городское хозяйство москвы, москва, общество