Источник рассказал, будет ли назначен врио губернатора Пензенской области
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению во взяточничестве, во время следственных действий в его рабочем кабинете
САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости. Правительство Пензенской области после задержания губернатора Ивана Белозерцева пока не имеет юридических оснований для возложения обязанностей главы региона на кого-либо, сообщил РИА Новости источник в областном правительстве.
Ранее СК РФ сообщил, что Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в рамках дела Белозерцева задержаны шесть человек. Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил агентству, что членство Белозерцева в партии будет приостановлено в ближайшее время до решения суда.
"В настоящее время у правительства региона не имеется юридических оснований для возложения обязанностей губернатора на кого бы то ни было", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что этот вопрос может быть решен только после поступления официальных документов от следствия.
Согласно уставу Пензенской области, в случае, когда губернатор "временно (в связи с болезнью или отпуском)" не может исполнять свои обязанности, их исполняет вице-губернатор - руководитель аппарата главы региона, председатель правительства области или один из заместителей главы кабмина. Возложение обязанностей в этих случаях происходит "в соответствии с правовым актом губернатора Пензенской области". В иных случаях, когда высшее должностное лицо субъекта Федерации не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению этих полномочий, президент России вправе назначить врио губернатора "на период действия указанных обстоятельств".
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.