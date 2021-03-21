https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602206070.html

Источник рассказал, будет ли назначен врио губернатора Пензенской области

Источник рассказал, будет ли назначен врио губернатора Пензенской области

Правительство Пензенской области после задержания губернатора Ивана Белозерцева пока не имеет юридических оснований для возложения обязанностей главы региона на РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T15:05

2021-03-21T15:05

2021-03-21T15:05

задержание пензенского губернатора

евгений ревенко

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

борис шпигель

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости. Правительство Пензенской области после задержания губернатора Ивана Белозерцева пока не имеет юридических оснований для возложения обязанностей главы региона на кого-либо, сообщил РИА Новости источник в областном правительстве.Ранее СК РФ сообщил, что Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в рамках дела Белозерцева задержаны шесть человек. Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил агентству, что членство Белозерцева в партии будет приостановлено в ближайшее время до решения суда.Он добавил, что этот вопрос может быть решен только после поступления официальных документов от следствия.Согласно уставу Пензенской области, в случае, когда губернатор "временно (в связи с болезнью или отпуском)" не может исполнять свои обязанности, их исполняет вице-губернатор - руководитель аппарата главы региона, председатель правительства области или один из заместителей главы кабмина. Возложение обязанностей в этих случаях происходит "в соответствии с правовым актом губернатора Пензенской области". В иных случаях, когда высшее должностное лицо субъекта Федерации не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению этих полномочий, президент России вправе назначить врио губернатора "на период действия указанных обстоятельств".По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602194763.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, евгений ревенко, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, борис шпигель, пензенская область, происшествия