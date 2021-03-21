https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602202446.html

Пензенский депутат оценил работу губернатора Белозерцева

Пензенский депутат оценил работу губернатора Белозерцева

Пензенская область при губернаторе Иване Белозерцеве, который задержан по делу о взяточничестве, нормально развивается, провалов в управлении регионом нет,... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T14:23

2021-03-21T14:23

2021-03-21T14:23

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

пензенская область

политика

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САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенская область при губернаторе Иване Белозерцеве, который задержан по делу о взяточничестве, нормально развивается, провалов в управлении регионом нет, считает замруководителя фракции "Единая Россия" в законодательном собрании области Виктор Кондрашин.Ранее СК РФ сообщил, что Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в рамках дела Белозерцева задержаны шесть человек. Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил агентству, что членство Белозерцева в партии будет приостановлено в ближайшее время до решения суда."Я считаю, что можно говорить только о нормальном развитии региона, бюджет выполнен, и вообще за последние годы у нас идет нормальное развитие региона… Я считаю, что губернатор работает нормально, и никаких в общем-то серьезных проблем не видно, видно, что в принципе не хватает ресурсов, что общая ситуация сложная в связи с коронавирусом. Сказать, что у нас какие-то провалы и неудачи в управлении регионом - этого нет. Наоборот, у нас и по сельскому хозяйству идет нормальное динамичное развитие, в общем-то и промышленность развивается. Другое дело, что хотелось бы, чтобы это было более ощутимо для граждан", - сказал РИА Новости Кондрашин."Я убежден, что в общем у нас в регионе в принципе ситуация такая, какой она могла быть при нынешних обстоятельствах: при отсутствии больших ресурсов, при коронавирусе, при больших долгах региона, которые успешно, кстати, выплачиваются правительством Пензенской области. Поэтому у меня никаких нет претензий к губернатору, наоборот, я считаю, что его надо поддержать в этой ситуации", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, пензенская область, политика