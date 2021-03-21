https://ria.ru/20210321/bayden-1602207384.html

В Госдуме оценили высказывания Байдена о том, что Харрис умнее его

В Госдуме оценили высказывания Байдена о том, что Харрис умнее его

Высказывание президента США Джо Байдена, что вице-президент Камала Харрис умнее его, можно расценивать как еще один признак того, что вскоре Харрис может стать... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T15:29

2021-03-21T15:29

2021-03-21T15:29

камала харрис

госдума рф

елена панина

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588883415_0:0:2490:1400_1920x0_80_0_0_e9910681cdf303ceb44768fc4b0003ac.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Высказывание президента США Джо Байдена, что вице-президент Камала Харрис умнее его, можно расценивать как еще один признак того, что вскоре Харрис может стать главой государства, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее Байден, представляя Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, заявил, что она умнее его.По ее мнению, такое самокритичное высказывание Байдена "связано не только с трезвой оценкой интеллектуальных способностей, но, возможно, и с запоздалым сожалением из-за непозволительных высказываний в адрес президента России".Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он сказал, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".

https://ria.ru/20210124/kharris-1594183316.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену "Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену 2021-03-21T15:29 true PT1M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, госдума рф, елена панина, джо байден, сша, в мире