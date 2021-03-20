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В Раде прокомментировали запрет иностранцам владеть землей в Крыму
В Раде прокомментировали запрет иностранцам владеть землей в Крыму
Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" высказался об... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T18:03
2021-03-20T18:03
2021-03-20T18:56
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" высказался об указе, лишающем иностранцев права владеть землей в Крыму."Нам надо постоянно общаться, и в этом, наверное, будет правда. Конечно, мы не одобряем это решение", — посетовал Бойко.По его мнению, подобные меры "могут помешать сближению" России и Украины.Сегодня вступил в силу указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя.Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России отмечал, что это является стандартной практикой. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что во всем мире государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей к госгранице.
https://ria.ru/20210320/krym-1602106139.html
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