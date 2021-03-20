https://ria.ru/20210320/zemlya-1602126497.html

Украина отреагировала на запрет иностранцам иметь землю в Крыму

Украина отреагировала на запрет иностранцам иметь землю в Крыму

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал указ о запрете для иностранцам владеть землей в Крыму юридически ничтожным. Об этом... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T15:38

2021-03-20T15:38

2021-03-20T22:51

мид украины

владимир путин

республика крым

севастополь

украина

в мире

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал указ о запрете для иностранцам владеть землей в Крыму юридически ничтожным. Об этом он заявил РБК-Украина.Николенко подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли "после возвращения Крыма".Он считает, что этот запрет не приведет к правовым последствиям для Украины. Пресс-секретарь также заявил, что в рамках саммита "Крымской платформы" вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание.Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма, год назад. С сегодняшнего дня он вступил в законную силу. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя.

https://ria.ru/20210320/krym-1602106139.html

республика крым

севастополь

украина

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мид украины, владимир путин, республика крым, севастополь, украина, в мире