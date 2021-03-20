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Украина отреагировала на запрет иностранцам иметь землю в Крыму
Украина отреагировала на запрет иностранцам иметь землю в Крыму
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал указ о запрете для иностранцам владеть землей в Крыму юридически ничтожным. Об этом... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T15:38
2021-03-20T22:51
мид украины
владимир путин
республика крым
севастополь
украина
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал указ о запрете для иностранцам владеть землей в Крыму юридически ничтожным. Об этом он заявил РБК-Украина.Николенко подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли "после возвращения Крыма".Он считает, что этот запрет не приведет к правовым последствиям для Украины. Пресс-секретарь также заявил, что в рамках саммита "Крымской платформы" вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание.Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма, год назад. С сегодняшнего дня он вступил в законную силу. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя.
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мид украины, владимир путин, республика крым, севастополь, украина, в мире

Украина отреагировала на запрет иностранцам иметь землю в Крыму

15:38 20.03.2021 (обновлено: 22:51 20.03.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал указ о запрете для иностранцам владеть землей в Крыму юридически ничтожным. Об этом он заявил РБК-Украина.
Николенко подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли "после возвращения Крыма".
Он считает, что этот запрет не приведет к правовым последствиям для Украины.
Пресс-секретарь также заявил, что в рамках саммита "Крымской платформы" вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание.
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 11:50
В Крыму прокомментировали запрет иностранцам владеть землей
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма, год назад. С сегодняшнего дня он вступил в законную силу. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя.
 
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