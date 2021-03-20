https://ria.ru/20210320/zemletryasenie-1602094606.html
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом Океане к югу от австралийского штата Тасмания, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T09:18
2021-03-20T09:18
2021-03-20T09:18
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом Океане к югу от австралийского штата Тасмания, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 05.19 по времени UTC (08.19 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 1864 километрах к югу от города Хобарт. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210316/zemletryasenie-1601563122.html
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